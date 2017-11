Historia e një shtet përmes kartëmonedhave ndër vite

Të shpalosësh historinë e një shteti , nëpërmjet vizualitetit të kartëmonedhave të tij ! Kjo ka qenë qëllimi i një ekspozite të rrallë.

U çel në teatrin “Skampa” të qytetit të Elbasanite kspozita “Fragmente të historisë së Shtetit Shqiptar përmes kartëmonedhave shqiptare”.

Kjo ekspozitë me karakter edukativ, përmes një koleksioni të rrallë kartëmonedhash shqiptare, pjesë e koleksionit të z. Julian Demeti, koleksionist, njëkohësisht anëtar Bordi i Shoqatës së Koleksionistëve të Shqipërisë si dhe Anetar i Bordi i ADE, synon të informojë publikun e gjerë mbi vlerat historike, kulturore dhe numizmatike të ilustruara në kartëmonedhat shqiptare. Ky koleksion u shoqërua edhe me objekte mbështetëse si kartolina, gazeta e revista të kohës, duke ofruar një pasqyrim më të plotë të evoluimit kulturor dhe numizmatik ndër vite në Shqipëri.

Në ditën e parë të kësaj ekspozite, ajo u vizitua nga emra të njohur të Elbasanit, studiues, pedagogë, politikanë, njerëz të artit e cultures, të cilët shprehën vlerësimet e tyre për këtë koleksion të veçantë.

Kryetari i Bashkisë z. Qazim Sejdini vlerësoi punën e Zz Demeti duke shpresuar që një bashkëpunim i tillë të vazhdojë me bashkinë e Elbasanit për të nxjerrë në pah vlerat, kulturën, historinë, traditat dhe njerëzit e shquar të këtij qyteti. Deri në dt. 3 Nëntor, ekspozita do të qëndrojë e hapur dhe të gjitha të ardhurat e këtij eventi do të shkojnë në mbështetje të fëmijëve me nevoja të veçanta .

01/11/2017

Për Lajm-Shqip

Alfrida Danushi