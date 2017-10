Horoskopi për ditën e sotme, e mërkurë 1 nentor 2017

Dashi

Dite mjaft euforike kjo e sotmja për te dashuruarit. Marrëdhënia me partnerin do jete e mire dhe ne disa momente sensualiteti dhe pasioni mund t’iu rrëmbejë te dyve. Beqaret duhet te tregohen pak me indiferente me personat qe do i joshin sepse kështu do i tërheqin edhe me tepër ata. Ne planin financiar do keni vështirësi, por serish do ia dilni mbanë.

Demi

Do i kushtoni me shume vëmendje se kurrë partnerit tuaj sot dhe nuk do e lini atë te mërzitet për asnjë moment. Gjithsesi yjet këshillojnë te mes bëni premtime shume te mëdha, por te qëndroni me këmbë ne toke. Beqaret me ne fund do e gjejnë personin qe aq shume kane ëndërruar. Ne planin financiar situata do jete me e qëndrueshme sesa e kishit menduar.

Binjakët

Dita e sotme do jete një nga me te veçantat për te dashuruarit. Pasioni do jete i zjarrte dhe do dashuroheni ne mënyrë te çmendur me partnerin. Beqaret nga ana tjetër do jene ne kërkim te shpirtit binjak, por mundësitë për ta gjetur atë do jene te pakta. Ne planin financiar nuk duhet te kryeni transaksione te mëdha apo te bëni investime marramendëse.

Gaforrja

Sot do jeni si një poet dhe do i thurni lavde personin qe dashuroni. Ai do ndihet aq mire ne krahët tuaja saqë ne një moment mund t’iu beje edhe një propozim impresionues. Edhe beqaret do kenë surpriza te shumta dhe me shume gjasa do e gjejnë personin qe kane kërkuar. Financat nuk do jene te këqija megjithatë nuk duhet te jepni shume para hua.

Luani

Bashkëpunimi me partneri do vazhdoje te jete i forte edhe gjate kësaj dite. Nuk do keni as mosmarrëveshjen me te vogël dhe do shihni me optimizëm drejt se ardhmes. Beqaret do kenë takime impresionuese dhe do jene me te gëzuar. Gjithsesi mos hidhni menjëherë hapa pa i njohur mire personat. Ne planin financiar nuk është koha e duhur për te luajtur me zjarrin.

Virgjëresha

Atmosfera ne jetën tuaj sentimentale do jete mjaft e ngrohte sot. Do e keni me te lehte te flisni hapur me personin qe keni ne krah dhe do ia shprehni atij çdo dëshirë apo edhe pakënaqësi. Beqaret do jene gjate gjithë kohës ne kërkim. Do takojnë disa persona, por ne fakt ata nuk do iu përshtaten aq sa duhet. Klima yjore do jete e mire për sektorin financiar.

Peshorja

Dite përgjithësisht e qëndrueshme kjo e sotmja për te dashuruarit. Nuk do tundoheni aspak nga personat qe do mundohen t’iu joshin sepse ndjenjat për partnerin janë te forta. Mundohuni t’i shprehni atij këto pak me tepër. Nëse jeni vetëm duhet te përfitoni nga ftesat qe do iu bëhen për takime. Ne planin financiar nuk duhet te ndërmerrni rreziqe.

Akrepi

Situata ne jetën tuaj ne çift do filloje te përmirësohet sot dhe do e keni me te lehte te komunikoni qetësisht me partnerin tuaj. Ne dashuri duhet te dini te falni dhe te toleroni, mos e harroni kurrë këtë këshillë. Beqaret do kenë veçse dashuri platonike asgjë me tepër. Financat serish nuk do jene ne gjenden e tyre me te mire, kështu qe kujdes me çdo shpenzim.

Shigjetari

Tregohuni pak me te duruar me partnerin tuaj sot sepse për shkak te angazhimeve te shumta mund te vonohet neper takime, apo edhe mund te harroje disa detaje. Beqaret do e vuajnë shume mungesën e një personi ne krah dhe as prezenca e miqve nuk do ua heqë mërzitjen. Ne planin financiar do e dini mire çfarë te bëni për te përmirësuar situatën.

Bricjapi

Dite e mbushur me surpriza te shumta dhe me emocione kjo e sotmja. Do ndiheni me se miri ne krahët e atij qe dashuroni dhe te dy do i shprehni me tepër ndjenjat. Beqaret nuk do mendojnë shume te krijojnë një lidhje, por personi qe do takoje do i joshe jashtë mase. Te ardhurat ka rrezik te vijnë duke u ulur. Merrni sa me shpejt masa qe te mos mbeteni pa asnjë para.

Ujori

Marrëdhënia ne çift do jete shume me e mire nga sa e prisnit sot. Bashkëpunimi do jete i forte dhe do mendoni te bëni ndonjë çmenduri te vogël se bashku. Beqaret do kenë disa takime, por duhet te tregohen sa me vigjilente qe te munden. Disa persona do kërkojnë vetëm te tallen me ta. Ne planin financiar do përballeni me një surprize te pakëndshme.

Peshqit

Dite e mrekullueshme kjo për te dashuruarit. Gjithçka do shkoje ashtu si ata e kane menduar, madje do marrin edhe vendime te rëndësishme mbi te ardhmen. Beqaret do mendohen shume para se te bëjnë një zgjedhje, por do bëjnë gjene e duhur. Dielli do iu ndihmoje te stabilizoni financat dhe te qetësoheni ne këtë plan. Shpenzimet mund t’i kryeni më me qetësi.

01/11/2017

Burimi:Syri.net