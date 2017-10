ISIS vazhdon me kërcënimet ndaj Princit George

ISIS vazhdon me kërcënimet. Pas kërcënimit se do ketë shumë vdekje në ‘Botërorin 2018’ që do mbahet në Rusi, me një poster të Messit të gjakosur, tashmë është kërcënuar princi i vogël George.

ISIS ka kërcënuar se do të vrasë princin George në shkollën e tij. Mesazhet për vilën që i referohen familjes mbretërore janë zbuluar në telegramin e shërbimit sekret të mesazheve.

Ekstremistët, mbështetës të ISIS kanë kërcënuar se do të sulmojnë princin George në shkollën e tij në Londër, duke paralajmëruar se: “Edhe familja mbretërore nuk do të mbetet pa u prekur”.

Ekstremistët dyshohet se postuan mesazhin së bashku me një foto të mbretit të ardhshëm duke hyrë në shkollën e tij Battersea në Telegram, një aplikacion i koduar i mesazheve.

Mesazhi përfshiu adresën e shkollës Battersea të Thomas-it dhe në përshkrim kishin shkruar se ‘shkolla fillon herët’. Ekstremistët islamikë preferojnë telegramin sepse mesazhet janë të koduara dhe mbajnë fshehtësinë e përdoruesit.

“The star” të dielën raportoi gjithashtu tekstin e fjalëve në arabisht, që përkthehej: “Kur lufta vjen me melodinë e plumbave, ne zbresim në mosbesim, duke dëshiruar hakmarrje”.

Banorët që jetojnë pranë shkollës së princit Xhorxh, si dhe prindërit e nxënësve të tjerë, kishin ngritur shqetësime rreth sigurisë në Battersea të Thomas dhe jetën e fëmijëve të tyre.

Burimi: Opinion.al

29/10/2017