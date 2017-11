Arrestohet 40-vjeçari shqiptar në Itali, u kap me 93 kg marijuanë

Arrestohet 40-vjeçari shqiptar, u kap me 93 kg marijuanë në Itali.

Hetimet ndaj tij nisën në San Martino dhe San Fruttuoso, në Itali.

Aktualisht janë identifikuar disa lokale në përdorim nga 40-vjeçari në lagjen Marassi.

Policia, pasi disa pritash, ka maskuar veten mes tifozëve të rinj, që kanë mbërritur këto ditë në zonë për shkak të derbit në fundjavë.

Ata kanë qenë në gjendje të zbulojnë hapësirën ku ishte fshehur lënda narkotike. Ajo ishte e ndarë në 96 pako me qese të mbyllura në bidona plastikë.

Shqiptari u transferua mbrëmjen e shkuar në burgun e Marassit. Nëse lënda narkotike do të ishte shitur në tregun me pakicë, do të kishte një vlerë prej më shumë se 200 mijë eurosh.

