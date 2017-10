Italianët fundosin bandën e kushërinjve të Saimir Tahirit

Tronditin përgjimet e oficerëve të Guardias! Ja implikimi i ish-minsitrit të brendshëm. Si nisi historia e përgjimit të grupit të Habilajve

Është një dosje prej 460 faqesh e cila ka mbërritur nga italianët tashmë në vendin tonë nëpërmjet postës elektronike dhe është shpërndarë me shpejtësi në të gjithë median dhe në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për dosjen “Habilaj”, dosje e cila implikon në trafikun ndërkombëtar të drogës Saimir Tahirin dhe kushërinjtë e tij si dhe lidhje të tjera policore dhe politike. Në këtë dosje gjenden bëmat e bandës së trafikut të armëve dhe drogës që sipas italianëve është drejtuar nga Mosi Habilaj. Në dosje përmendet edhe emri i Tahirit dhe i 4 personave të tjerë që janë shpallur në kërkim, përpos të arrestuarve.

Gjithçka është e bazuar në përgjime telefonike, transkripti i të cilave i’u ka kushtuar mbi 300 faqe italianëve të Guardias në zonën e Katanias, atje ku edhe ka qenë gjithë aktiviteti i grupit të drogës! Në dosje vërehet një përgjim telefonik Florian Habilaj i cili i thotë të vëllait Moisiut se po shkon për në Tiranë pasi e kërkon për t’u takuar “Shefi i madh”. Në dosje përmenden edhe emrat e Nezar Saitit, Armando Sulajt, Sabaudin Çelaj dhe shumë të tjerëve. Hetimi ka nisur pas përgjimeve në 2013 të Elson Zhupës, ndërsa më pas kanë dalë në dritë edhe Habilajt!

Përfshirja e ish-ministrit

Emri i ish-ministrit del në përgjimet e 16 dhjetorit të vitit 2013 gjatë një bisede mes Moisi Habilajt dhe Sabaudin Çelaj. Të dy flasin për një person me pushtet me emrin “Saimir Tahiri” (deputet i Shqipërisë) njeri i politikës. Moisiu thotë: Çfarë ka më shumë se ne ai? Por Sabi (Sabaudini) i përgjigjet duke i thënë që Saimiri ka vetëm emrin (në kuptimin e famës, pozitës), por nuk beson që ka më shumë para se ata. Moisiu bën llogaritë sipas të cilave Saimiri në një muaj ka bërë minimumi 5 milionë euro. Sabi i thotë që të gjitha ato para ai i harxhon në fushatën elektorale. Por Moisiu i thotë që atij nuk i mjaftojnë as 20 milionë në një fushatë elektorale”, thonë hetuesit italianë.

Në përgjimin e datës 2 mars të vitit 2014 mes Habilajt dhe Çelaj përmendet automjeti me targë AA003GB, me të cilin të dy personat kanë udhëtuar drejt Siçilisë. Gjithashtu emri i Tahirit del edhe në një tjetër bisedë mes Moisi Habilajt dhe Sabautin Çelës, bisedë që është pjesë e dosjes voluminoze: “Mendo, veç borxheve që kemi, veç atyre që kemi marrë, kemi 75 mijë që janë automatikisht të caktuara. 30 mijë “xhaxhait”, 30 mijë duhet t’ja çoj Saimirit, bëjnë 60, 15 anija që na duhet patjetër, bëjnë 75 mijë, plus 100 që janë: 72 të atyre në Fier, 20 të Arsenit, 170 mijë lekë heqim dhe këta të shtetit që kemi”!

Lajm Shqip a1 report, abc news Albania, italianët, administrata tatimore. Albania, anabel, italianët, apelimi tatimor. Balena blu, balkan web, balkanweb, ballkan web, ballkanveb. Ballkanweb, ballkanweb.al, banesa me qira ne prishtine. Lajm Shqip Basha, bet365, italianët, blic gazeta shqip, bota sot, botasot. Brisida Shehaj, dieta me perime, elvana gjata, europa e lire. Expres, express, express gazeta, italianët , fier, filma24. Flashscore, futbol24, gabigol, gazeta. Gazeta ballkan, gazeta blic, gazeta ekspres. Lajm Shqip Milaim zeka, moti sot, news, news 24 albania, nikollë bojaxhiu. Nje pjese e imja, noa, noa horoskopi, Opinion TV Klan. Opinion.al, oxhak, panorama, panxhari, Parashqevi Simaku, petrit vasili. italianët, pyetje logjike, qesh me lot, italianët, rama, meta, raporton scan. Italianët

Në datë 6 tetor 2013, Moisi Habilaj që ndodhet në Katania, flet në telefon me vëllanë Florian, që ndodhet në Shqipëri. Ky i fundit e informon se është thirrur në Tiranë nga “shefi i madh” të cilit nuk ja përmend emrin. Hetuesit italianë nuk e kanë identifikuar ende, edhe pse kjo fjali le të nënkuptohet se banda e Moisi Habilajt kishte një nivel të lartë që e drejtonte nga kryeqyteti, e madje me gjasa në struktura të larta qeverisjeje.

Bisedat (përkthim nga dosja origjinale e hetuesve italianë)

Florian Habilaj – Çfarë po bën?….Ej, më dëgjon

Moisi Habilaj – Ç’thuhet? Ç’bëhet? Fëmijët mirë?

Florian Habilaj – Hiç, mirë, gjithçka në rregull.

Moisi Habilaj – E mbylle?

Florian Habilaj – Po, po.. do të dërgoj targat dhe anulimin e Porsche me to.

Moisi Habilaj – Po kur do të mi dërgosh?

Florian Habilaj – T’i ka dërguar, vëlla.. nuk e di kur, më telefonoi, nuk të tha?

Moisi Habilaj – Merre në telefon dhe pyete se me kë t’i ka dërguar, kështu që nesër dërgoj atë që të presë autobusin.

Florian Habilaj – Ok, në rregull.

Moisi Habilaj – Ç’thuhet tjetër?

Florian Habilaj – Asgjë, dje mbrëma u nisa për në Tiranë dhe sapo mbërrita, këtu në Fier (qytet rreth 35-40 km larg Vlorës).

Moisi Habilaj – Po ç’ne?

Florian Habilaj – Më kërkoi ‘’shefi i madh’’.

Moisi Habilaj – Çfarë donte?

Florian Habilaj – Asgjë, për këto… për situatën.

Moisi Habilaj – Ah, fole kokë më kokë me të? (Fole ballë për ballë)

Florian Habilaj – Po, më priti në 11:30, më paguan/ dërguan taksinë.

Moisi Habilaj – Po çfarë të tha?

Florian Habilaj – Më tha, “çfarë janë këto”… çfarë…. Si janë punët? I thashë “kështu kështu” (nënkupton që i ka shpjeguar gjithçka fill e për pe).

Moisi Habilaj – Që do të thotë?

Florian Habilaj – I thashë që ne nuk… mos u dëshpëro/ mos u shqetëso….. është çështje orësh (në kuptimin që nuk zgjat shumë ), mos e mendo më gjatë.

Moisi Habilaj – Ah, po, por duhej t’i thoje që ne nuk kemi faj , këtë duhej t’i thoje.

Florian Habilaj – Po i a thashë që ne nuk… por hiç…. Më tha: “ata e kanë bërë qëllimisht, që unë (shefi) t’i thërrisja”, shpjegoi.

Moisi Habilaj – Po, .. edhe ne e kuptuam…. Ndaj nuk e shqetësuam (bezdisëm shefin).

Florian Habilaj – Edhe ne e morëm vesh.. dhe më tha.. “unë e thërrita dhe i thashë: nuk duhet të përfshiheshe ne lojërat e (cështje) fatit”

Moisi Habilaj – e kishte thirrur atë (nënkupton një person të tretë)?

Florian Habilaj – E kishte thirrur ky? …. “shefi i madh’” e kishte marr në tel… më dëgjon?

Moisi Habilaj – Po, më thuaj , vëlla

Florian Habilaj – E kishte marrë në telefon dhe i kishte thënë se nuk duhet të ishte përfshirë (nënkupton ndoshta para’, kapitale të përbashkëta) në lojërat e fatit.

Moisi Habilaj – Po.

Florian Habilaj – Ai i ishte përgjigjur duke u justifikuar, jo këtej e jo andej…. “janë për të tjera gjëra (biznese, flet gjthmonë për para ) … “për sa i përket gjërave të tjera (në kuptimin për të ecur shpejt,’’… I kishte thënë (shefi), – atë që ke për të bërë, bëje shpejt…

Moisi Habilaj – Sepse ka humbur kohë… Po… E pastaj?

Florian Habilaj – Asgjë, …. Ai kishte filluar të dridhej dhe kishte ulur zërin.

Moisi Habilaj – …. Blasfemi

Florian Habilaj – … “Megjithatë nuk duhet të shqetësohesh për asgjë’’- më tha në fund (shefi)… “shko dhe mos e vrit mendjen”

Moisi Habilaj – E ka të qartë ai…

Florian Habilaj – Sigurisht qe e ka të qartë, si jo… i thashë…ia thashë të gjitha, Moisi.

Moisi Habilaj – Atëherë dakord.

Florian Habilaj – Ai i tha “Ne s’kemi faj…. na shqetësoi…na shkatërroi të gjithë biznesin” – i thashë (shefit)

Moisi Habilaj – Në rregull

Florian Habilaj – Më tha’’ shko dhe mos e vrit mendjen” dhe të bëri të fala në mënyrë të veçantë!

Fjalët e Tahirit:

“E kuptoj shumë mirë, por ndoshta sot më shumë se kurrë secili që më njeh, e kushdo që më ka takuar të paktën dhe njëherë, është i shtangur nga lajmet dhe sidomos nga përfshirja e emrit tim. Me dashje apo keqdashje të gjithë presin përgjigje prej meje. I falënderoj të gjithë ata që më kanë shkruar e kontaktuar. Ata që kanë punuar e besuar tek unë. Siç kuptoj dhe kundërshtarët, të cilët për herë të parë dhe të fundit sot as do i akuzoj dhe as do i kundërshtoj, sepse sot është dita e tyre sot, të shfrytëzojnë pallavrat e dy kriminelëve, në një veprimtari kriminale që e kam luftuar çdo ditë të punës sime.

Jam rritur me prindërit e mi dhe sot rris tim bir, duke besuar tek e vërteta. Sado e madhe qoftë gënjeshtra, e vërteta është aty. Sikur ta besojnë gënjeshtrën miliona vetë, e vërteta vlen më shumë. Kam mbajtur detyrën e ministrit dhe nuk jam dorëzuar përballë sulmeve. Kam luftuar çdo ditë me çdo fuqi timen, për të bërë detyrën. ”

Ministri Tahiri ka reaguar pas përgjimeve të trafikantëve të drogës të publikuara nga mediat italiane, ku përmendej emri i tij. Banda e drogës u shkatërrua një ditë më parë në Itali, ku mes të arrestuarve ishte dhe kreu i bandës, Moisi Habilaj, i cili, sipas opozitës, është kushëriri i ish-ministrit Tahiri. Në disa reagime të njëpasnjëshme, Luzim Basha ka hedhur akuza të forta ndaj ish-ministrit, duke thënë se makina e tij është përdorur për trafik droge nga Moisi Habilaj. Për këtë, Basha ka kërkuar shkarkimin e Tahirit, duke i thënë kryeministrit Rama se i ka faktet në tryezë.

Për Lajm-Shqip

Jera Gega