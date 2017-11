Italianët kërkojnë “kokën” e ushtarit të Moisi Habilajt

Afatet ultimative të përkthimit të dosjes së Katanias dhe arrestimi në fshehtësi i Nazer Seitit

Vetëm 48 orë kohë! Ky është ultimatum që ka vënë prokuroria e Krimeve të Rënda për përkthyesit e Ministrisë së Drejtësisë për çështjen e dosjes së Katanias kundër Moisi Habilajt dhe të ushtarëve të tij.

Të ngjashme mund të gjeni:

•Minstri i Brendshëm italian vjen në Tiranë për hetimet ndaj ‘Habilajve’

•Flet nëna e Habilajve: Djemtë janë marrë me tregeti perimesh.

Sipas të dhënave saktësohet se deri të premten në mesditë duhet të dorëzohen të paktën 1800 faqet e fashikujve të parë që kanë mbërritur në seksionet e tyre.

Më pas radhën do ta kenë pjesë e tjera të dosjes voluminoze të Habiljave dhe të shokëve të tij deri edhe ministra të dy kabineteve qeveritare të Edi Ramës.

Edhe pse ende nuk bëhet me dije se sa urdhër-arreste kanë ardhur në drejtim të Prokurorisë sonë nga ana e homologëve të Katanias, bëhet me dije se në grupin prej afër 190 vetave, pjesa më e madhe e tyre janë shqiptarë.

Kjo shifër që ka dalë nga përgjimet në katër vite aktivitet të Moisi Habilajt dhe grupit të tij këtej e andej kufirit mësohet se do iu shtohen edhe emra të tjerë, ndonëse hetimet do të vazhdojnë edhe për muaj me radhë.

Sipas informacioneve që vijnë nga Katania mësohet se janë shumë emra zyrtarësh të lartë si nga ana e policisë lokale ashtu edhe nga zyrtarët tanë jo vetëm nga ana e policisë po deri në rang ministrash.

Por fillimisht prokurorisë sonë i duhen përkthimet e një sërë materialesh për të bërë të mundur mbajtjen në qeli të disa personave të arrestuar konkretisht në kuadër të këtyre hetimeve e pastaj për të pritur edhe pjesën tjetër të dosjes që është më shumë se 8 mijë faqe.

Krimet e Rënda mësohet se i kanë lënë afat Ministrisë së Drejtësisë deri këtë të premte për të mbyllur përkthimin e dosjes “Habilaj” dhe për ta dorëzuar në funksion të hetimeve të nisura.

1800 fletët e fashikullit hetimor të një grupi kriminal që ishte përfshirë në trafik kanabisi, janë përcjellë përmes një letër-porosie nga drejtësia italiane në datën 19 tetor.

Ndërkohë që vetëm pasi ky material t’i jepet në shqip akuzës, grupi i hetimit do të vendosë se kur do ta thërrasë për ta pyetur ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, i cili më herët ka dalë para prokurorëve me kërkesë të tij.

Prokurorët presin përkthimin urgjent të dosjes edhe për një arsye tjetër që ka lidhje me vendimin e arrestit me afat për Nazer Seitin, njeriun që Italia e kërkon me çdo kusht të mbahet ne qeli dhe madje edhe të ekstradohet.

Emri i tij është një nga më të lakuarit në dosjen voluminoze të italianëve të anti-drogës.

Tashmë ndër të tjera pritet të arrestohen edhe një grup tjetër që janë pjesë e këtij trafiku po që policia jonë nuk e di fare vendndodhjen e tyre, ndërkohë që bëhet me dije se Seiti ishte një arrestim në kushtet e një fshehtësie të plotë informacioni.

Sipas të dhënave bëhet me dije se policia jonë nuk ka qenë fare në dijeni të personit që do të vihej në pranga pasi ka qenë i përcaktuar fakti se Seiti do të lajmërohej nga Policia.

Italianët kanë përgjime të shumta që lidhen me komunikimet e Seitit me policinë e Vlorës dhe më gjerë, ndaj edhe është kërkuar që arrestimi i tij mos të kalonte fare nga policia shqiptare, po ashtu siç edhe sasia prej më shumë se 4 tonësh drogë që u kap në shtëpinë e infermierit të spitalit të Vlorës në Babicë të Vogël, të nesërmen e shpërthimit të skandalit të implikimit të zyrtarëve të lartë tub shtetit në trafikun ndërkombëtar të drogës

Për Lajm-shqip

Jera Gega

04/11/2017