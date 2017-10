Izolohet në burg për jetë pengmarrësi dhe vrasësi i taksistit për 1900 lekë

Gjykata e Kavajës dënon përjetë Musa Saraçin

Gjykata e Kavajës dënon përjetë Musa Saraçin; si mori peng, vrau dhe më pas shiti makinën e viktimës për të një shumë qesharake parash

Marrja peng, vrasja dhe më pas shitja e makinës së një taksisti, ngjarje që ndodhi një vit më parë, është një nga ato ngjarje ku vërtetohet fakti se në vendin tonë makabriteti nuk njeh asnjë lloj kufiri. E ndërsa Gjykata ditën e djeshme ka marrë një vendim duke e dënuar me burgim të përjetshëm vrasësin, historia e asaj jetë të shuar vetëm për 1900 lekë (të reja) është mbase një prej krimeve më monstruoze të ndodhura në vendin tonë viteve të fundit.

Autori i vrasjes e pranoi krimin duke pretenduar se mund të fitonte ndonjë ulje dënimi ndërsa tregoi me detaje gjithçka kishte bërë natën e 14 dhjetorit kur mori taksi një burrë të moshuar në Kavajë, e vrau, e la në tokë dhe më pas i mori makinën ta shiste. Kështu dje Gjykata e Kavajës ka dënuar me burgim të përjetshëm të pandehurin Musa Saraçi, i akuzuar për “Vjedhje me pasojë vdekjen” në dëm të viktimës Idriz Kariqi.

Dosja hetimore

Referuar dosjes së Prokurorisë së Kavajës, nga hetimet ka rezultuar se: I pandehuri Saraçi, paraditen e datës 14.12.2016 ka marrë si shërbim taksi mjetin e drejtuar nga viktima Kariqi, në vendin pranë Spitalit të Kavajës. I pandehuri, gjatë natës së mëparshme kishte qenë duke luajtur në lojëra fati dhe kishte shpenzuar paratë që i kishte marrë pa dijeninë e familjes së tij.

Që në momentin që ka hipur në taksi, ai ka pasur qëllim për të marrë paratë e taksistit.

Pranë fshatit Greth, ai i ka kërkuar taksistit të ndalojë makinën dhe, nën kërcënimin e një thike i ka kërkuar atij që t’i japë paratë që kishte me vete. Taksisti Kariqi ka nxjerrë paratë që kishte me vete, rreth 1900 lekë të reja, por këto kanë qenë të pamjaftueshme për autorin, i cili e ka goditur disa herë me thikë, duke e lënë të vdekur në vend. Më pas, autori ka marrë makinën e viktimës dhe ka ecur disa minuta, derisa makina është rrëzuar në një kanal dhe është dëmtuar.

Dëshmia

Duke qenë se mjeti nuk mund të lëvizte, i pandehuri ka telefonuar një të njohurin e tij që posedon një servis makinash, të cilit i ka thënë se kishte një makinë të prishur dhe donte ta shiste për skrap. I pandehuri Saraçi ka shkuar në këmbë deri tek servisi i të njohurit të tij dhe kanë bërë “pazar” që makinën ta shiste për 27 mijë lekë të reja. Pasi ka marrë paratë, autori është larguar dhe është arrestuar pas dy ditësh, në vijim të veprimeve procedurale hetimore”, sqaron prokuroria. Musa Saraçi e ka pranuar autorësinë e krimit. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, mbrojtja e Saraçit pretendoi se ai kishte probleme të çrregullimit mendor. Ky pretendim u rrëzua nga akti i ekspertimit. Në përfundim të gjykimit, Prokuroria e Kavajës kërkoi dënimin e tij me burgim të përjetshëm, kërkesë e cila u pranua nga ana e Gjykatës.



Per “Lajm-Shqip”

Jera Gega

23/10/2017