Rihanna kopjohet nga reperi i njohur shqiptar! (video)

Rihanna është padiskutim idhull për shumë femra dhe fiksim për pjesën më të madhe të meshkujve.

Çdo këngë e Rihanna-s shndërrohet në hit dhe çdo veshje e saj kthehet në trend.

Kënga “Wild Thoughts” në bashkëpunim me Dj Khaled dhe Bryson Tiller ishte një nga hitet më të bukura të kësaj vere. Duhet ta pranojmë që “u dashuruam” me disa fraza të kësaj këngë, e një ndër to është “Know you wanna see me nakey, nakey, naked”.

Aq e pëlqyer u bë kjo pjesë saqë është kopjuar nga një reper shqiptar. Bëhet fjalë për Getinjon i cili para disa ditësh publikoi këngën e tij më të re “Mucho Dinero”. Ai dhe vajza që e shoqëron gjatë gjithë klipit shfaqen si dy personazhet e Suicide Squad “Joker” dhe “Harley Queen”.

Po ta dëgjojmë me vëmendje këngën, në minutën “01:36”, Getinjo thotë: “Loqka po don me mpa mu nakey nakey naked” dhe menjëherë na e vret veshin e na vjen menjëherë në mendje kënga e RiRit sepse edhe melodia në këtë pjesë është pothuajse e njejtë.



Burimi: Intv.al

06.11.2017