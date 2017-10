Kapshticë bllokohet përsëri kufiri për 24 ore dhe nuk lejon kalimin

Bllokohet sërish kufiri me Greqinë.

Pala greke do të bllokojë ditën e diel kufirin nga ora 02:00 deri në orën 05:00. Duke mos lejuar kalimin e qytetarëve gjatë këtij orari.

Burime thonë se në këtë pikë kalimi do të ndërpritet puna. Dhe nuk do të mund të kalojnë as mjetet as këmbësorët.

Kjo ndërprerje do të bëhet për shkak të disa rregullimeve që do të kryhen në linjën e internetit.

Lajm Shqip

28/10/2017