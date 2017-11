Në kërkim të burrit në vend të mirë, në Krastë të Elbasanit

Të kërkosh burrin në vend të mirë?! Bestytni apo afeksion shpirtëror?! Të tilla pyetje mbesin brenda besimit, që ushqejnë shumë vajza, kur u kapërcen mosha e martesës. Trysnia prindërore. Opinioni, që vret. Humbja e besimit në vetvete. Këto janë “trinomi” i dyluftimit për jo pak vajza që marrin rrugën në këmbë në shpate malesh. Pikërisht atje ku ndizen qirinj e shuhen thëngjij, duke u lutur për një fat në jetë.

Nuk janë katedrale të ngrituar enkas. As kisha a xhami. Janë kasolle në miniaturë, që presin e përcjellin me qindra, që besojnë tek një gurë, apo gropëz me qirinj të ndezur. Kështu ndodh, ka kohë, në dalje të qytetit të Elbasanit. Nuk dihet kush i hodhi themelet e “kasolles” së fatit.

Prej shume dekadash në Kodër- Krastë, në periferi të Elbasanit rrezaton ditën e natën një që quhet vend i mirë!

Vend, që shihet nga besimtarët si i shënjuar nga Zoti. Aty shkojnë çdo ditë qytetarë të çdo besimi, për të kërkuar shpëtimin e njerzve të tyre në nevojë. Në këtë vend, sipas kujdestarëve pa emër, vijnë të sëmurët, për të kërkuar shërim.

Trokasin fatkeqë, të pashpresë. Ata që kërkojnë mbarësi në jetë. Që nuk lindin fëmijë. Student e njerëz me emër në qytet. Besimi që aty mund të marrin përgjigje për shumë shqetësime të tyre, sjell me qindra qytetarë në këtë vend. U duket se kanë prekur nga afër mrekullitë, që vijnë falë këtij besimi. – “ Vij këtu çdo herë, kur e ndjej të nevojshme”,- shprehet një nënë, që sapo ka përfunduar lutjen. Ka ardhur nga Korça. Prej 40 vitesh ajo rrëfen se ky vend është një dhuratë nga Zoti, dhe, se pas Kishës së Laçit, në vendin e mirë në Krastë, kanë gjetur paqe pafund njerëz. Ajo thekson faktin se mjafton të besosh në Zot dhe mrekullitë do të ndodhin patjetër. – “ Sepse thonë që Zoti gjendet aty, ku dy ose më shumë njerëz përmendin emrin e tij”- shton ajo.

Vendet e mira duket se janë të lidhura ngushtë me legjenda, që vijnë nga thellësia e shekujve.

Kanë mbërritur pa u ndryshuar deri në ditët tona. Haxhiri dhe Haxhireja janë dy personazhe që lidhen me këtë vend. Dikush thotë se kanë qenë vëlla e motër. Dikush tjetër. Thotë se ishin të të dashuruar. Ajo, që i bashkon të gjithë, është fakti se ata janë vrarë në këtë vend, disa metra larg njëri-tjetrit.

Dy shkëmbinjtë, ku mendohet të jenë vrarë dy personazhet e lashtë të dashurisë, janë edhe vendet ku ata ndezin qirinj dhe luten. Qytetarë që shkojnë tek “Vendi i Mirë”, thonë se, për të ndezur qirinj në këtë vend, duhet besuar, pasi në të kundërt nuk ndodh asgjë. Me më tepër besim kthene nga ky vend vajzat. Janë ajo kategori që pretendon, apo që i ka perënduar dielli i martesës. U vjen apo nuk u vjen fati, kjo gjë nuk dihet. Tek e fundit ato mbushin shpirtin dhe kthehen në shtëpi plot optimizëm.

08.11.2017

Për Lajm-Shqip

Alfrida Danushi