Lind pyetja, çfarë kërkojnë më shumë shqiptarët në Google ?

Të gjithë shqiptarët përgjigjet e pyetjeve të tyre i gjejnë më së shumti në Google.

Nuk janë as operacionet plastike, as makinat e fundit por edukimi. Faqja e vlerësimit të kostos Fixr.com krijoi një hartë të botës me objektin më të kërkuar në google për secilin vend, duke përdorur formulën e vetë-plotësimit të “Sa kushton?”

Sipas hartës, shqiptarët kërkojnë për institucione edukimi dhe shkollimi. Ndërsa të tjera gjetje interesante, ishin në shtete si Rusia kërkojnë “si të fluturosh një mig”, apo Korea e Jugut: “sa kushton një operacion hunde”, në Australi “sa kushton një fertilizim in vitro”. Në Afrikë, shumica e njerëzve kërkojnë produkte për nevojat jetike… kafshë, ushqime, karburant.Brazilianët duan të dinë se sa kushton një … prostitutë. Thuajse në të gjitha vendet e Afrikës, njerëzit shqetësohen për nevojat jetësore, duke përjashtuar Mauritaninë dhe Sierra Leonen, shkruan Monitor.

Në fakt ndryshe nga një vit më parë, ku shqiptarët kërkonin për vlerën monetare të një operacioni në hundë, duket se gjërat kanë ndyshuar. Njerëzit janë më të interesuar për edukimin madje ndryshe nga shumë vende të tjera.

01.11.2017