Klaudia Pepa feston 25-vjetorin e lindjes. Ja çfarë urimi i shkruan Albi Nako

Balerina Klaudia Pepa feston sot 25-vjetorin e saj të lindjes.

Në këtë ditë të veçantë për të, nuk ka munguar as urimi i ish-bashkëshortit të saj, Albi Nako me të cilin ruan ende një marrëdhënie të mirë.

Këtë ajo e ka bërë të ditur me anë të një fotografie të postuar në rrjetin social Instagram ku shfaqet me tullumbace dhe plot dhurata mbi krevatin e saj.

Që në moshe të re është aktivizuar në spektakle të ndryshme si "taxi e rezervuar". Porta e fatit, "maratona e këngës popullore", "kombinat show", "star akademi". Kënga Magjike e "diela shqiptare" dhe plot aktivitete në mbare vendin, në televizione të ndryshme. TV Klan ku vazhdon edhe sot. I suksesshëm dhe i arritur në të gjitha koreografitë e tij. Të cilat janë duartrokitur shumë nga publiku shqiptar e nga diaspora. Autor i klipit të famshëm "Dashurisë". Tango argjentinase e kërcyer me partneren e tij Klaudia Pepa. Baletet e tij janë artistike, kane stil, karakter të forte, ngjyra dhe emocione.

Në Shqipëri persa i perket baletit përpjekjet e para u bënë me tablotë koreografike dhe duke vënë në skenë pjesë të huaja klasike. Më 1956, trupa e baletit u përforcua me profesioniste dhe nisën të vihen në skenë balete të zhanreve të ndryshme duke ngritur nivelin artistik. Në reporterin e Teatrit të Operas dhe të Baletit u vunë në skenë balete të zhanrit klasik: "Romeo dhe Zhuljeta", "Paganini" etj. Një etapë e re nisi me krijimin dhe vënien në skenë të veprave nga autorë shqiptarë. Kështu lindi baleti kombëtar me vepra si "Halili dhe Hajria", "Shote Azem Galica", "Delina" etj. Shkolla shqiptare e baletit ka nxjerrë gjatë viteve nxënës që kanë spikatur jashtë vendit edhe pas viteve '90.