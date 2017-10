I dashuri në koncert, këngëtarja fut ishin në shtëpi, fotografohet nga…

Fansat kanë shpresuar deri në fund për një ribashkim mes Selena Gomez dhe Justin Bieber, por këngëtarja tashmë ka nisur një lidhje me The Weeknd. Megjithatë duket se kjo lidhje nuk e pengon aspak atë të takohet me ish të dashurin, Bieber madje, kur i dashuri i saj aktual është në koncert.

Ata të dy janë takuar sërish. Madje ky takim ka qenë kryefjala e lajmeve të djeshme botërore.

Ndërkohë që The Weeknd ka qenë në koncert, Selena ka futur në shtëpi Justin. Kanë qenë paparazët ata që kanë fotografuar këngëtarin të shkojë drejt shtëpisë së Selenës vetëm pak minuta pasi kishte mbërritur kjo e fundit.

Kjo ka tingëllluar si rrezik për The Weeknd ndersa një burim pranë tyre ka sqaruar se Justin ka shkuar në shtëpinë e saj vetëm sepse ka qenë i shqetësuar për të pasi kjo e fundit i është nënshtruar së fundmi një transplanti në veshkë. Madje burimi në fjalë tregon se The Weeknd është në dijeni të kësaj vizite dhe është dakord që ata të ruajnë marrëdhënien shoqërore.

26.10.2017

Burimi: Opinion

Çako Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

Aramalnte, nuk dihet cpo ndodh ne vendin. Duhet vepruar me shpejtësi pasi shoqëria. Ilir Meta, Petrit Vasili. Saimir Tahiri, Habilaj. Dosja Habilajt. Adriatik Llalla, kryeprokurori. Ne vlore, sot, video. Ekskluzive. Video dhe foto. Cfare po ndodh ne Kuvend. Heqja e imunitetit.

Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬ Çako Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

Opinion dhe top channel. Tags, syri, lapsi. Express, telegraf, shekulli. Panorama, shqiptarja, newsbomb.

Konference per shtyp. Konference per mediat. Deklarata Petrit, Lulzim Basha. Sali Berisha, partia demokratike. Gazeta shqiptare, balkanweb. Blic, porno.

Horoskopi per sot. Moti ditor. Top Channel. Blendi Fevziu ne emision. Rudina Xhunga.

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.