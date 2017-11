Koncesionet problematike, flet Drejtori i Autoritetit Portual Durrës, Artjan Qirici

Koncesionet problematike, flet Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Portual Durrës, Artjan Qirici

Drejtori i përgjithshëm i APD, Artjan Qirici flet për problemet kryesore me të cilat përballet porti më i madh në vend, sot.

Kontratat koncensionare të lidhura me nxitim me kompanitë gjermane dhe turke, konsiderohen të paleverdisshme për portin dhe shtetin shqiptar.

I ngërthyer në një ngërç ligjor edhe autoriteti i APD-së është i cenuar, ndërsa ndikimi politik në port ende i ndjeshëm.

Koncensionarët e huaj që ofrojnë shërbime dhe shfrytëzojnë hapësirat e portit detar të Durrësit.

Konkretisht terminalin lindor, terminalin e kontenierëve dhe atë të trageteve, vazhdojnë të jenë problematike dhe aspak në favor të portit.

Ato janë kontrata 35-vjeçare dhe aktualisht ndodhen në 5-vjeçarin e parë të zbatimit të tyre.

Në jo pak raste APD ka ngritur zërin pasi në kontrata mungon parashikimi i sanksioneve në rast të mospërmbushjes së detyrimeve të marra përsipër nga pala e kontraktuar apo në rast shkeljesh të vërejtura.

Autoriteti Portual nuk është nënshkrues i këtyre kontratave, po vetëm monitorues operativ i zbatimit të tyre. Koncensionimi i shpejtë dhe i mbyllur në pak muaj pas qershorit të vitit 2013 solli një terren juridiko-ekonomik jo të favorshëm për portin e Durrësit. Lidhur me to, drejtori ekzekutiv Qirici shprehet:

Ndërkaq, ai e quan të përshpejtuar idenë e dhënies me koncension të administrimit të portit të Durrësit, një ide që po diskutohet në nivel qendror dhe që u bë publik nga ministry Arben Ahmetaj pak ditë më parë.

“Kjo është një përvojë e re ende e pazbatuar. Ajo i ka fillesat e saj nga propozimi i një zyre konsulence në Londër. Përvoja e parë ishte në portin e Selanikut dhe parashikohet të zbatohet edhe në portin e Pireut. Mendoj që dhënia me koncension e administrimit të portit një kompanie private nuk do të ishte efikase. Procesi është kompleks dhe nuk do të luante rolin që synon. Ka shumë probleme që do të transferoheshin te kompania private dhe kjo nuk do të ishte produktive. E vlerësoj të përshpejtuar dhe të parealizueshme, për shkak të problematikave që mbart.”