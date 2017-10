Korça me Markat të re

Krijimi i një marke autentike me produkte tradicionale bujqësore e blegtorale të Korçës është projekti më i ri i bashkisë së qytetit juglindor. Projekti i ndërtimit të markatës së re të qytetit e cila do të quhet “Markata e Shijes”, ku do të pozicionohen 170 njësi shitje me produkte autentike të rajonit juglindor do të përfundojë punimet brenda vitit që vjen. Bashkia e Korçës ka nisur punën për realizimin e këtij projekti i cili do të realizohet në dy etapa.

Sipas kryebashkiakut Sotiraq Filo pervec ndërtimit të godinës ku do të operojnë tregëtarët dhe që do të shërbejë si një njësi shitje dhe konsumi në fazën e dytë synohet krijimi i një brandi të produkteve bujqësore dhe blegtorale të Korçës por edhe rajonit. Projekti i radhës dhe shume i rendësishëm sic është markato e qytetit duket se një partner i rëndësishëm është konsideruar edhe Fakulteti i Bujqësisë të universitetit të Korcës ku specialistë të fushës e kanë konsideruar markëzimin si një aspekt të rëndësishëm i cili do të shmangte abuzimin e tregëtarëve me përdorimin e emrit të prodhimeve tradicionale edhe kur ato nuk janë të tilla.

Per Lajm-Shqip.com Gjergji Mero Dekani i Fakultetit të Bujqësisë ka përgëzuar projektin duke pohuar se kjo do ti sjellë nje imazh ndryshe korcës pasi prej vitesh tregëtarët operonin në kushte teper të vështira dhe aspak higjenike. Burime pranë bashkise së qytetit thonë se projekti i cili kap vlerën e 140 mln leke vjen si një bashkëpunim i Bashkisë së Korçës, programit italian IADSA dhe Agjencisë së Zhvillimit Rajonal – 3 ndërsa do të ketë edhe asistencën e rajonit të Pulias në Itali.

29/10/2017