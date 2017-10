Kreu i policisë Durrës: Beteja me krimin, do godasim fort

Pas arrestimeve të fundit për llogari të drejtësisë italiane, si dhe të një oficeri policie për favorizim në pajisjen me armë të personave me precedentë penalë, drejtori i policisë së qarkut të Durrësit Alfred Ҫepe deklaron se të tjera arrestime priten në ditët e ardhshme.

Kreu i policisë, Drejtues i Parë Alfred Ҫepe deklaroi se blutë e Durrësit do të vazhdojnë edhe më fort për goditjen e grupeve kriminale dhe bazës së tyre ekonomike pasi beteja është e gjatë, por policia është e vendosur t’i shkojë deri në fund.

Brenda dy javëve të fundit, policia e Durrësit ka arrestuar mes të tjerëve dhe 9 shtetas shqiptarë me precedentë të rëndë kriminalë, pjesë e grupeve kriminale të trafikut të drogës dhe shfrytëzimit të prostitucionit. 7 prej të arrestuarve janë persona në kërkim ndërkombëtar, kryesisht nga drejtësia e shtetit fqinj, Italisë dhe pjesë e procesit të njohur “Kanun”.

Konferenca për media e Drejtorit të Policisë Vendore Durrës, Alfred Çepe:

Përshëndetje,

Shtetasit e ndaluar janë të dënuar ose janë në proces gjyqësor, për vepra të rënda penale të tilla si “Trafikim të lëndëve narkotike”, “Krime me armë kundër personit”, “Pjesëmarrje në organizata kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike”, dhe “Trafik personash e shfrytëzim prostitucioni”, kryer ndër vite.

Për të gjithë këta shtetas, autoritetet ligjore të Shqipërisë po kryejnë procedurat e ekstradimit.

Përveç këtyre rasteve, që kanë të bëjnë me krime të kryera jashtë territorit të vendit, janë arrestuar edhe persona për “Armëmbajtje pa leje”. Në 2 aksione, personat e arrestuar janë kapur në kushte të flagrancës dhe dyshohen si pjesëtarë të grupeve të strukturuara kriminale.

Në këtë kuadër, është arrestuar edhe një punonjës policie, për shkak se i ka mundësuar një shtetasi të pajisej me armë në kundërshtim me ligjin. SHÇBA ka kryer hetime në bashkëpunim me Prokurorinë dhe u ndalua nënkomisari Gjergji Azisllari për “Shpërdorim detyre”.

Aksioni për zbulimin dhe kapjen e personave në kërkim ose që dyshohen për pjesëmarrje në veprimtari të paligjshme, do të vazhdojë me intensitet në ditët në vijim.

Në kuadër të zbatimit të një plani të detajuar masash, Policia e Shtetit ka siguruar informacion të plotë dhe do të vijojë punën për goditjen e elementëve kriminalë, me qëllim përballjen me drejtësinë.

Do të vazhdojmë goditjen e grupeve kriminale e të godasim bazën ekonomike të këtyre grupeve akoma më fort, sesa ka ndodhur këto ditë. Kjo është një betejë e gjatë, por ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund.

Policia e Shtetit fton qytetarët të telefojnë falas në numrat 112 ose 129 për të denoncuar çdo shkelje të ligjit apo veprimtari kriminale, duke i garantuar për reagim të shpejtë dhe të ashpër në çdo rast.

Policia e Shtetit do të vazhdojë me përkushtim dhe profesionalizëm, me mbështetjen e partnerëve, të përmbushë me përgjegjësi detyrat në zbatim të ligjit dhe shërbim të qytetarëve duke e bërë Shqiperinë një vend më të qetë e të sigurt.

V.Q

Për “Lajm-Shqip”

18/10/2017