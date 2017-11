Kur jemi të dashuruar… ja çfarë i ndodh trurit tuaj “on love”

Të gjithë dashurojmë, por jo të gjithë e dimë së çfarë ndryshimesh ndodhin në organizmin tonë kur jemi të dashuruar dhe çfarë zjarri ndizet brenda nesh

Në vazhdim ju paraqesim 8 gjëra që ndodhin në ne kur jemi të dashuruar:

Truri sillet sikur të jetë nën ndikim të drogës

Studimet kanë treguar se kur jeni të dashuruar, truri vërshohet nga hormone si oksitocinë, dopaminë, adrenaline dhe vasopresin. Këto hormone janë të ngjashme me ato që lirohen pas përdorimit të heroinës.

Filloni të hapni pak si shumë zemrën tuaj

Një orë më parë ju ishit totalisht të huaj. Tani ju flisni se si në moshën 10 vjeçare keni fjetur me një lodër në formë të lepurushit. Brenda 20 minutave truri juaj vendos se a është personi i dashur i besueshëm apo jo. Në momentin që ndiheni të sigurt dhe filloni të shkëmbeni tregimet tuaja, atëherë kjo është një shenjë e mirë e fillimit të një lidhjeje solide.

Drithërimat emocionale

I keni parasysh drithërimat kur dëgjoni ndonjë këngë të preferuar (që iu kujton dicka të bukur) apo edhe kur e shihni perëndimin e diellit. Nëse këto drithërima ju ndodhin gjatë qëndrimit me personin, atëhere dijeni se keni rënë definitivisht në dashuri.

Kur jemi të dashuruar, bie shkëlqimi i të tjerëve

Kur jeni të dashuruar, do të ndjeni së shkëlqimi i djemve që ke njohur më parë do të bie dukshëm. Shkencëtarët mendojnë se edhe njeriut parahistorik i është dashur pak kohë të qëndrojë me të dashurin, në mënyrë që të vendosin për të bërë një fëmijë. Dhe ju në prezencën e njeriut të dashur, do të gjeni afërsinë dhe do t’ju duket se po shkëlqen, duke ju bërë të harroni të tjerët. Me siguri laptopi juaj do të pluhuroset, pasi që do të humbni nevojën që të kontaktoni me “shokët” e mëparshëm.

Nuk ju bën përshtypje sjellja “bitch”

Kur dashuroni një djalë, truri juaj çliron atë të ashtuquajturën “droge dashurie”, hormonin oksitocin. Sipas shkencës, ky hormon ju bën të ndiheni më të dashur dhe më të shoqërueshme. Kështu largohet nga ju sjellja “bitch style”.

Keni më pak dhimbje koke

Nuk do të duhet më brufeni apo paracetamoli. Kërkimet shkencore tregojnë se oksitocin i zvogëlon dukshëm migrenat e të gjitha llojeve.

Dallohet në sytë tuaj

Kur e shihni personin që keni afrimitet ndaj tij dhe mendoni se është tërheqës, bebëzat tuaja zgjerohen. Eshtë e vërtetuar se njerëzit i vlerësojnë më shumë fytyrat me bebëza më të zgjeruara. Pra, kontakti me sy, juve ju bën shumë më hot.

Ndiheni më pak të stresuar

Puthjet e zvogëlojnë nivelin e qarkullimit të hormonit të stresit “cortisol”, kështu që disa seanca puthjeje, do t’ju relaksojnë totalisht.

04.11.2017