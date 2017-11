Ja disa nga kuriozitete për seksin në anë e mbanë botës

Këto janë disa kuriozitete që nuk i keni ditur për seksin anë e mbanë botës:

Nëse jeni befasuar me faktet për seksin në artikujt e tjerë, ja ku vjen ky artikull me kuriozitete befasuese.

Në Liban, burri lejohet ligjërisht të ketë marrëdhënie seksuale me kafshët, me kusht që kafshët të jenë të gjinisë femërore. Të paturit marrëdhënie seksuale me një kafshë të seksit mashkull, dënohet me vdekje.

Bahrein, një doktor mashkull ligjërisht mund të ekzaminojë organet gjenitale të femrës. Ai nuk mund t’i vëzhgojë drejtpërdrejt gjatë vizitës, por mund të shohë vetëm reflektimin e tyre në një pasqyrë.

Myslimanëve, u ndalohet të shikojnë organet gjenitale të një kufome. Ligji vlen edhe për personat që lajnë të vdekurit, organi seksual i të vdekurit duhet të jetë i mbuluar me një leckë.

Indonezi, dënimi për masturbimin është prerja e kokës.

Guam, ka meshkuj për të cilët puna është kryesisht bredhja e fshatrave dhe të përdhunojnë vajza të reja të virgjëra. Këta individë paguhen nga meshkuj të tjerë që duan më vonë të martohen me vajzën e zgjedhur. E gjithë kjo vjen sepse sipas ligjit Guan ndalon qartë martesën për virgjëreshat.

Hong Kong, gruaja e tradhtuar ka të drejtë ligjore për të vrarë burrin e saj kurorëshkelës por mund të bëjë gjestin vetëm me duar të zhveshura. Ndërsa dashnorja e burrit të saj mund të vritet në çdo mënyrë edhe në atë më barbare.

Në Cali, Kolumbi, gruaja mund të kryejë marrëdhënie seksuale vetëm me burrin e saj dhe herën e parë që ndodh, nëna e vajzës duhet të jetë e pranishme dhe dëshmitare e aktit.

Santa Kruz, Bolivi, është e paligjshme për një burrë të kryejë marrëdhënie seksuale me një grua dhe me motrën e saj në të njëjtën kohë.

Në Maryland, është e paligjshme për të shitur prezervativë në distributorët automatike me përjashtim në makineritë në afërsi të vendeve ku blihen pije alkoolike për konsum në atë vend.

Burimi: Gazetaexpress.com

06.11.2017