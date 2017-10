Lazarati përjashtohet nga bashkëqeverisja me njerëzit për Shqipërine

Lazarati dhe lazaratasit janë të përjashtuar nga fushata dhe programi i bashkëqeverisjes me njerëzit për Shqipërinë që duam, pasi njësia administrative që përfaqëson ish-komunën Lazarat nuk është e përfshirë në programin e hartuar për mbajtjen e dëgjesave publike që socialistët nisën të aplikojnë pas fitores së 25 qershorit dhe që tashmë janë në mometet e fundit. Sipas disa banorëve të fshatit Lazarat, takimet e bashkëqeverisjes u mbajtën pothuajsë në të gjitha njësitë administrative të bashkive të qarkut të Gjirokastrës dhe vetëm në këtë njësi nuk u programua dhe nuk u mbajt asnjë dëgjesë publike. Takimet e bashëqeverisjes kanë përfunduar qysh me vizitën dhe takimet e kryetarit të PSSH dhe kryeministrit Edi Rama deri në datën 28 korrik, zhvilluar në qytetin e Gjirokastrës, në Libohovë, Dropull, Përmet dhe Tepelenë, si dhe në disa njësi administrative. Por, as në në këto bashkëbisedimeme Edi Ramën, as në dhjetra takime të qytetarëve me deputetët e zgjedhur të PS-së, banorët e Lazaratit kanë qënë të përjashtuar sit ë ishin qytetarë të dorës së dytë.

Lazarati, si një prej njësive administrative më të mëdha të Gjirokastrës është lënë jashtë axhendës së dëgjesave, e cila u bë publike në fillim të muajit korrik. Arsyet e këtij vendimi nuk dihen. Për vetë socialistët dhe banorët e fshatit dhe ish-komunës së shumëpërfolur për kultivimin e hashashit ky përjshatim është një lloj ‘hakmarrje e heshtur’e drejtuesve të degës së socialistëve lokalë, duke qenë se ata morën mjë numër të kufizuar votash (vetëm 92 vota) në zgjedhjet e fundit, kundrejt fro 1798 vota që mori PD.

“Fakti që në Lazarat morën një numër të kufizuar votash në zgjedhjet e fundit nuk është arsy për tu përjashtuar por përkundrazi për tu përfshirë në këto aktivitete gjithëpërfshirëse”,nënvizon një socialist lazaratas. Ndoshta ky përjashtim mund të jëtë thjeshtë një harresë apo neglizhencë, një strategji apo një një vendim thjesht organizativ, por në rrethanat kur njësitë administrative të këtij formati u përfshinë në programin e degjesave publike, kjo harresë është krejt e pajustifikueshme.

Për “Lajm-Shqip”

E.S

31.10.2017