Ledri Vula: Ja kush është femra që e ka fiksim dhe s’e kap dot

part1

Atehereeee *kercasim gishtat*Neda Balluku apo sic e njohin shumica u rikthye! E cfare te rikthyere beri thoni…I ka thene te gjitha tek-e-tek… qe nga arsyeja pse do te lere Ogrenin, te deshira per te mos u futur ne Big Brother (po t'i jepet mundesia, sigurisht) e deri teeeeek marredhenia terhiq e lesho me mashkullin perfekt. Domethene me Ogrenin :PDhe erdhi ai, i bukuri, i keqi, kingu, "kacurrelsi :P" — Ledri VULA! Duke qene se Thumbin e ka xhan (dhe e anasjellta) nuk kishte si t'i thoshte jo nje interviste per "Bzzzz"… e sidomos kur perpara ka dike si Kilda jone. A ia ka dale mbane Ledri t'i rezistoje pyetjeve thumbuese? Po c'prisni, shikoni intervisten meposhte 😀

Publié par Blitz.al sur samedi 4 novembre 2017