Leonardo DiCaprio i rikthehet romancës së vjetër, kapet me 25 vjeçaren

Një nga meshkujt që prej vitesh përfiltet për romanca me femra të ndryshme, duket se ka tërhequr sërish vëmendjen e medias. Bëhet fjalë për Leonardo DiCaprio i cili përflitet se është rikthyer me Toni Garrn dhe janë parë në një klub nate në Los Anxhelos. Ylli i Titanikut, 42 vjeç, është parë me modelen 25-vjeçare gjermane, ndersa po dilnin nga klubi i natës.

Teksa po dilte nga klubi, Leonardo DiCaprio kishte mbuluar fytyrën e tij me kapele. Duke qëndruar në pjesën e përparme të veturës, aktori i Hollywood-it priste t’i bashkohej bukuroshja biondine Toni.

Çifti kishte pasur një romancë prej 18 muajsh nga viti 2013 deri 2014, edhe pse ndarja e tyre e mëvonshme ishte bërë në mënyrë krejt miqësore. Muajin e kaluar, kishte zëra se ata ishin pajtuar serish, pasi ishin parë duke dal nga natës 1Oak të Nju Jorkut. Sipas TMZ-së, ish-çifti kishte darkuar po ashtu në North End Grill në Nju Jork.

Por, një burim pranë aktorit ka bërë të ditur se DiCaprio nuk është në lidhje me askënd. Pas ndarjes me DiCaprio, Toni kishte një aferë me yllin e NBA-së Chandler Parsons, para se t’i jepnin fund lidhjes në vitin e kaluar. Leonardo ka qenë në lidhje më herët me manekinen Gisele Bundchen, e cila tash është e martuar për yllin e futbollit Tom Brady.DiCaprio ka pasur afera edhe me manekinen Bar Refaeli, Erin Heatherton dhe Kelly Rohrbach.

Burimi.Opinion.al

23-10-2017