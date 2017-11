Zhduken radhët, lëshimi i çertifikatave online Vlorë, Kamëz e Korçë

TIRANË, 4 Nëntor/ATSH-Arbi Fortuzi/-. Lëshimi i çertifikatave online, i ka dhënë fund radhëve të gjata të qytetarëve në gjendjet civile.

Në disa Bashki të vendit, numri i kërkesave nëpër sportele ka shënuar rënie me rreth 70-80%.

Këto krahasuar me shifrat përpara se qeveria të merrte vendimin për dhënien e çertifikatave në rrugë elektronike.

Radhët, 50% më pak në Bashkinë e Kamzës

Artan Dervishi, Drejtor i Zyrës së Medias në këtë Bashki, konfirmon për ATSH, se po zbatohet vendimi i Qeverisë për dhënien e çertifikatave elektronike.

Ai thotë se janë urdhëruar të gjithë njësitë administrative që të sqarojnë qytetarët se këto çertifikata duhet të merren vetëm online.

“Është zbatuar në tërësi VKM për lëshimin e çertifikatave në mënyre elektronike duke mos lëshuar ato personale dhe familjare”, sqaroi ai.

Sipas Dervishit, këtu bëjnë përjashtim lëshimi i çertifikatave personale me foto.

Po ashtu, Dervishi konfirmon se numri i kërkesave është përgjysmuar në sportele.

“Sot që flasim në sportelet e njësive administrative të Bashkisë Kamëz, kanë një fluks prej 50% më pak me kërkesa për çertifikatë, pasi qytetarët tashmë i marrin ato online. Për rastet kur çertifikatat kërkohen në sportele, personeli udhëzon qytetarët të marrin atë online. Kjo do të thotë se kërkesa do të vijë gjithnjë e më shumë në ulje”, deklaroi ai.

Korça sjell shembull interesant

Edhe qytetarët e Korçës si dhe banorët e Njësive Administrative, nuk humbasin më kohë në pritje për të marrë një shërbimi në zyrat e Gjendjes Civile, për tu pajisur me një çertifikatë personale apo familjare.

Kryebashkiaku Sotiraq Filo thotë për ATSH se në sportelet e kësaj Bashkie përpara marrjes së vendimit nga qeveria, printoheshin rreth 50-100 çertifikata në ditë, ndërsa sot që flasim rreth 20 të tilla, dhe këto lidhen me të miturit nën moshën 16-vjeç.

Filo deklaron se janë caktuar personat përgjegjës për dhënien e çertifikatave në rrugë elektronike, nga çdo drejtori brenda institucionit të bashkisë.

“Janë hapur user dhe është dërguar një listë e saktë me emrat e përdoruesve edhe tek Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) ”, tha Filo.

Ai shton se “të gjithë personat e përcaktuar për të dhënë këtë shërbim janë trajnuar për ta kryer atë në mënyrë të saktë dhe të shpejtë. “Puna ka filluar në çdo drejtori brenda institucionit të Bashkisë edhe tek institucionet e vartësisë, për ofrimin e këtij shërbimi. Aktualisht një nga drejtoritë që më së shumti e kërkon pajisjen me një çertifikatë është Drejtoria e Përkrahjes Sociale e cila ofron ndihmën ekonomike për kategoritë në nevojë. Çdo ditë pranë kësaj drejtorie ka mesatarisht 10 kërkesa në ditë për pajisjen me çertifikatë, me përjashtim të muajit Janar në të cilin kërkesat për tu pajisur me çertifikatë është e lartë. Në çdo fillim viti bëhet ripërtëritja e dokumentacionit për çdo përfitues të ndihmës ekonomike dhe në këtë rast printohen rreth 800 çertifikata për përfituesit e ndihmës ekonomike dhe 2000 për invalidët e punës”, tha Filo.

“Sportelet në zyrën e gjendjes civile nuk janë minimizuar, por vazhdojnë të ofrojnë shërbime për kërkesat e tjera të banorëve”, theksoi Kreu i Bashkisë Korçë .

70-80% më pak kërkesa në Bashkinë Vlorës

Kryetari i Bashkisë, Dritan Lelit deklaron se është zbatuar në tërësi VKM për lëshimin e çertifikatave në mënyre elektronike .”Lëshojmë vetëm çertifikata personale me foto për të mitur, çertifikata historike nga v.1974 e në vijim, çertifikata që vërtetojnë faktet specifike juridike, si dhe të gjitha llojet për jashtë vendit sipas kërkesës. Ka rënë ndjeshëm numri i qytetarëve që aplikojnë për dokumente të gjendjes civile”, tha Leli, gjatë prononcimit për ATSH-në.

Ai shprehet se në sportele, qytetarët po udhëzohen ti marrin ato online. “Fluksi ka rënë me rreth 70-80% më pak kërkesa në sportele. Oraret e pikut janë 10:00-11:00, por këto janë kërkesa lidhur me lindjet apo vdekjet, ndërsa pjesa e çertifikatave është totalisht online”, deklaroi Leli. /a.g/