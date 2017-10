7 lëvizjet e seksit që meshkujt i pëlqejnë

Meshkujt shpesh bëjnë shaka se çdo seks është seks i mirë, ndërsa çdo shaka ka të vërtetë. Ata janë bilogjikisht të dizajnuar të kënaqen më tepër në shtrat dhe më me lehtësi se femrat. Lëvizje të caktuara gjatë seksit i bëjnë të çmenden në mënyrën më tëmirë të mundshme, ndërsa femrat që dinë këto lëvizje kanë fuqinë e muzave që inspirojnë artin, romanet dhe filmat. Nuk keni nevojë të keni trup atletik që të performoni sepse ato lëvizje janë të lehta për t`u mësuar.

Shtatë teknikat e mëposhtme ju garantojnë se do e kënaqni partnerin, i cili do ju kënaq edhe juve si shpërblim.

Lëreni të shikojë

Çfarë është kjo: Të bëni lëvizje që janë specifike dhe me qëllim të eksitoni atë.

Si duhet bërë: Meshkujt janë vizualistë erotik, më tepër eksitohen nga stimulimi vizual, disa meshkuj thonë se të shikuarit e femrës duke arritur klimaks është forma përfundimtare e eksitimit për ata.

Shumë femra preken në fshehtësi gjatë aktit seksual për të arritur orgazëm. Shumë pak prej tyre e kuptojnë se një lëvizje e tillë me pak demonstrim teatral i eksiton edhe më tepër meshkujt.

Herën e ardhshme që dëshironi të bëni seks, visheni një këmishë të vetme, hapni këmbët dhe prekeni klitorisin duke e shikuar atë në sy, kjo gjë do e bëjë seksin të hatashëm.

Zgjoni “njeriun” tuaj

Çfarë është kjo: Një zgjim manual për të, një punë “dore”.

Si duhet bërë: Meshkujt dëshirojnë të përkëdhelen, ledhatohen dhe të trajtohen me autoritet nga një femër eksperte e duarve, dhe dëshirojnë që të shikojnë se si e merrni “kontrollin” në duart e juaja. Nëse ai ka problem të arritjes së ereksionit të fortë, përdorni vaj apo lubrifikim në duart tuaja dhe vendoseni nëjrën dorë në bazën e penisit. Punoni me dorën tjetër deri tek “koka” me lëvizje të përdredhur, rrethore.

Nëse ai është i ndjeshëm tek pjesa e perineumit, përshtateni dorën në bazën e penisit ashtu që do mund të masazhoni edhe perineumin, apo kushtoni rëndësi testikujve të tij.

Merrini gjërat në duart tuaja

Çfarë është: Një punë dore që nuk e ka patur kurrë- madje as vetë nuk mund të bëjë një gjë të tillë.

Si duhet bërë: kjo në fakt është punë me dy duar. Shtrëngoni duart e lubrifikuara, me gishtat e gërshëtuara rreth organit (mos shtrëngoni fort saqë të ndaloni qarkullimin e gjakut). Në fillim lëvizni lart-poshtë me një të përdredhur e pastaj e hiqni përdredhjen. Kur të arrihet ereksioni plotë, shtrëngoni duart në majen e organit, butësisht kontraktoni dhe lironi duart me intervale një sekondëshe.

Perfeksiononi “gojoren”

Çfarë është kjo: Një mënyrë për t`a eksituar apo për të kthyer ereksionin gjatë seksit.

Si duhet bërë: kjo mund t`a eksitojë atë kur nuk është në disponim; është rruga më direkte deri tek ereksioni i plotë. Mbajeni organin e tij me njërën dorë, futeni në gojë, lëvizni kokën dhe një të tretën e sipërme jashtë-brenda gojës. Kur të erektohet, përdorni përkdhelje të ndryshme, përfshirë edhe këto dy:

Dredhim dhe vorbullim: përdore njërën dorë për të bërë përdredhim rrotullues sikurse tek lëvizja nr.2, derisa e vorbulloni majen e organit me gjuhën tuaj.

Fshikullimi i fluturës: Fshikulloni lehtësisht gjuhën para dhe prapa nëpër kurorën e penisit.

Jepini kënaqësinë përfundimtare

Çfarë është kjo: Seks oral deri në fund.

Si duhet bërë: Bëni hapin nr.4 derisa të jetë afër orgazmimit, pastaj futeni organin aq sa mundeni në gojë, mbajeni dorën tek pjesa tjetër. Lëvizni gjuhën përreth kokës, thithni faqet brenda që të krijoni fërkim të plotë.

Merreni rrugën e tërthortë

Çfarë është kjo: Një rrotullim stimulues nga pozita dominuese femërore

Si duhet bërë: Meshkujt adhurojnë lëvizjet speciale që bëjnë femrat përderisa janë në pozitën dominuese të tyre- sipër. Të shtoni epshin dhe stimulimin vizual- dhe tëintensifikoni stimulimin e klitorisit dhe pikës G- lëvizni në rrugë rrethore në vend se lart-poshtë. Në fund të rrethit, lëvizni pak para që të stimuloni kltiorisin, lëvizni lart dhe pak mbrapa të stimuloni pikën G.

Rregulloni këndin

Çfarë është kjo: Një variacion i pozicionit me hyrje nga mbrapa që e përmirëson në mënyrë dramatike eksperiencën për të dy

Si duhet bërë: Ky rregullim i thjeshtë i pozitës me hyrje nga pas arrin dy qëllime: Shfaq mollaqet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe rrit stimulimin e pikës G. Gjunjëzohuni në skajin e krevatit duke e pasur partnerin pas jush. Shtrihuni me gjoksin në shtrat dhe me vithet e ngritura në një kënd të rrëpirë. Kjo gjë e zgjat cilindrin vaginal duke e bërë më të ngushtë- gjë që krijon stimulim shtesë për të dy.

Burimi:gazetatribuna.com