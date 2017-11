Lufta Ermali – Luana/ Agron Llakaj tallet me të dy konkurentët

Është shndërruar në një telenovelë beteja mes Topit dhe Klanit që kur Luana nxori grafikun e saj të audiencës.

Të ngjashme mund të lexoni:

Sigurisht e rendiste programin e saj “Shiko kush luan” si më të ndjekurin e të shtunës. Në javën e dytë të emisionit të saj në “Top Channel”, Luana Vjollca publikoi statistikat e sajtit “Tampral” që e nxjerrin fituese

Të nesërmen, Ermal Mamaqi iu kundërpërgjigj Luana Vjollca me një tjetër grafik.

Ky ishte grafiku i kompanisë “Telemetrix”, sipas së cilave “Xing me Ermalin” edhe këtë javë e tejkalon në shikueshmëri me diferencë tepër të madhe emisionin rival. “Ore, unë nuk i kuptoj këta grafikët… Hajde gëzuar. Unë jam viza blu”, shkruajti Ermali në Instagram .

Në këtë garë u përfshi edhe portal Anabel.al, i cili nxori fitues të së shtunës në mbrëmje Ermal Mamaqin. Ky me një rezulatat pak më të ngushte.

54% të lexuesve të kësaj faqeje, sipas sondazhit, shikonin Klanin. Por, ajo që nuk u vu re në këtë përplasje të nxehtë ishte fakti se lufta kokë më kokë kishte harruar Al Pazarin e Agron Llakajt në Vizion Plus, që sejcila nga palët duke dashur të ulë rivalin e rendiste si të dytin.

I pyetur nga Tirana Post, Llakaj i injoroi dy konkurentët që zihen me njëri tjetrin në rrejtet sociale: “As nuk shoh e as nuk bëj grafikë. Për mua ka rëndësi që “Al Pazar” të shihet dhe se si të gjej mënyra profesionale. Unë, nuk jam në garë me askënd veç vetes time dhe as nuk dua të komentoj vendin e dytë që më paskan rezervuar” është përgjigjur llakaj.

Burimi: Lapsi.al

07/11/2017