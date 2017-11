Marquez: Titulli kampion? Gjithçka varet vetëm nga unë

Marc Marquez nuk pati mundësi të festojë titullin kampion në Moto GP në pistën e Sepang, por kjo gjë është plotësisht e mundur të nodhë pas 10 ditësh në pistën e Valencia, në garën e fundit sezonale.

Piloti spanjoll i Honda ka 21 pikë avantazh karshi Andrea Dovizioso, rivalit më të afërt në renditje dhe vetëm një rrëzim apo defekt mund t’i heqë titullin kampion nga duart.

“Në sport mund të ndodhë gjithçka, por unë jam gati për duel dhe fitoren e titullit.

Gjithçka varet vetëm nga unë. Duhet të jap 100% në pistë në atë garë, por do të isha njësoj i lumtur edhe nëse fiton Pedrosa, shoku im i skuadrës”, tha Marquez.

Marquez e di mjaft mirë se Dovizioso, për t’u shpallur kampion, duhet të fitojë patjetër garën dhe të shpresojë që spanjolli të mos marrë më shumë se 3 pikë.

Megjithatë, Marquez do t’i bëjë “yzmetin” garës dhe shpreson të bëjë një paraqitje të mirë në garën e shtëpisë. “Valencia është një pistë që më pëlqen, ku Honda gjithnjë del mirë dhe ku mund të fitojmë.

Unë do të jap maksimumin në pistë, por pa rrezikuar shumë.

Të shohim se në çfarë kushtesh do të jetë pista, por nuk do të garoj për të dalë i 11-ti, me që më duhen 3 pikë. Dua të fitoj dhe të festoj para fansave të mi, në shtëpinë time”, tha Marquez.

Burimi : Telesport