Sa duhet të prisni për të kryer marrëdhënie seksuale pas lindjes

Një nga pyetjet që mundon nënat e reja, pasi sjellin në jetë fëmijët e tyre, është kur mund të kryejnë sërish marrëdhënie seksuale?

Këshilla jonë për këto nëna është që duhet të presin deri në 6 javë, për ta marrë veten plotësisht. Ndodh ndonjëherë që ju duhet më shumë kohë për të marrë veten, por mund të ndodhë dhe e kundërta, që ta marrin veten më shpejt.

Gjithsesi, nëna kini parasysh se 6 javë janë mjaftueshëm që ju të rinisni edhe një herë aktivitetin seksual.

27/10/2017

Burimi:revistaclass.al

Seksuale

Këshilla jonë për këto nëna është që duhet të presin deri në 6 javë, për ta marrë veten plotësisht. Ndodh ndonjëherë që ju duhet më shumë kohë për të marrë veten, por mund të ndodhë dhe e kundërta, që ta marrin veten më shpejt.

Aramalnte, nuk dihet cpo ndodh ne vendin. Duhet vepruar me shpejtësi pasi shoqëria. Ilir Meta, Petrit Vasili. Saimir Tahiri, Habilaj. Dosja Habilajt. Adriatik Llalla, kryeprokurori. Ne vlore, sot, video. Ekskluzive. Video dhe foto. Cfare po ndodh ne Kuvend. Heqja e imunitetit.

‪Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬‬‬

Seksuale

Krijuesi i robotëve të seksit me inteligjencë artificiale shprehet se, kryerja në mënyrë të rregull e marrëdhënieve seksuale me to i ka rregulluar martesën.

Sergi Santos është një nga krijuesit e robotit të seksit që mban emrin ‘Samantha’.

Sali Berisha, partia demokratike. Gazeta shqiptare, balkanweb. Blic, porno.

Horoskopi per sot. Moti ditor. Top Channel. Blendi Fevziu ne emision. Rudina Xhunga.

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.