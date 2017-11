Nga Mentor KIKIA: Disa pyetje për ministrin Peleshi…

Ministri i Bujqësisë, Peleshi, paralajmëroi dhënien fund të tregtisë së qumështit me bidona nëpër rrugë. Ai gjithashtu paralajmëroi fundin e tregtisë derë më derë, nga fshatarët që i sjellin në qytet që në mëngjes.

Ka një mijë arsye që e bëjnë të justifikueshëm këtë veprim, pasi është një produkt ushqimor i pa kontrolluar. Specialistët pohojnë se ky qumësht mund të jetë bartës i sëmundjeve që kanë prekur bagëtinë dhe që kalojnë përmes tij tek konsumatori. Disa vite më parë Bashkia e Tiranës urdhëroi policinë e saj (bashkiake) t’u zinte pritë në rrugë fshatarëve. Në TV u shfaqën skena sesi bidonat me qumësht derdheshin nëpër kanale. Por kjo formë tregtimi të këtij produkti nuk u ndalua. Tashmë Ministria e Bujqësisë me ministrin Peleshi ka vendosur ta provojë më me seriozitet.

Por duke qenë se mbi këtë formë tregtie është bazuar jetesa e një pjese të konsiderueshme të popullsisë, është e natyrshme të ngrejmë disa pyetje:

Sa real është rreziku nga qumështi i fshatarëve? Nëse po, çfarë pasojash ka patur ai deri tani tek konsumatorët? Përse çmimi i një litri qumësht është më i ulët se një litri ujë të ambalazhuar? Çfarë e shkakton këtë anomali tregu? Superprodhimi apo fakti që fabrikat e përpunimit të qumështit preferojnë më shumë qumështin pluhur sesa qumështin natyral? Nëse nuk e shesin në këtë formë, cila do të jetë alternativa e tregtimit për këta njerëz që ushqehen me këtë produkt?

Një nga format përmes të cilave fabrikat apo baxhot e përpunimit grumbullojnë qumështin nga fshatarët(jo fermat e përqëndruara), është ajo përmes autoboteve. Këto bëjnë bashkë qumështin e të gjitha bagëtive, pa asnjë kontroll. Pasi askush nuk mund të analizojë përbërjen, pastërtinë apo nivelin e baktereve nëpër kova apo bidona në mes të rrugës.

Atëherë, cili do të jetë ndryshimi mbi shkallën e rrezikshmërisë që përbën qumëshi i prodhuar nga bagëti të sëmura?

Padyshim që tregtia e qumështit në këtë formë primitive nuk është e pranueshme. Bidonët që dergjen në diell për orë të tëra duhet të marrë fund. Por autoritetet duhet të japin garanci! Ata duhet të sigurojnë që edhe format e tjera, që ne nuk i shikojmë, nuk janë po kaq të ekspozuara nga rreziku.

Mbi të gjitha, paralelisht me këtë, autoritetet duhet të garantojnë konsumatorin. Ata duhet të sigurojnë që kosi, djathi, qumështi, e nënproduktet të tjera, të dala nga fabrikat, janë vërtet ashtu siç shënojnë etiketat. Duhet të jenë prodhuar nga: “100% qumësht lope”, “100% qumësht dele”, “100% qumësht dhie”. Në qoftë kështu, Ministria e Bujqësisë dhe AKU duhet të na japin përgjigje. Ku shkojnë rreth 70 ton qumësht pluhur që importohen mestaraisht në vit në Shqipëri, e më të cilat prodhohen afërsisht 700 000 litra qumësht?

