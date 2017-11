17 vjet hakmarrje, historia e përgjakshme mes familjeve Tafili dhe Pjetrushi

Aso kohe ishte moshë e re. Vëllai më i madh kishte ikur jashtë vendi, ndërsa vetë ndihmonte të atin në punët e peshkimit në Liqenin e Shkodrës. Por një ditë vere, në “gjumin e zhegut” miq të paftuar dhe të armatosur i rrethojnë shtëpinë. Ishte 2 gusht i vitit 2000!

Genci zgjohet nga gjumi dhe dëgjon pas portës së jashtme një zë burri që i kërkonte të atit të tij të dorëzohej, në të kundërt do të kishte pasoja. Dhe pasojat ndodhën! Të mëdha sa gjëma e tyre tronditi vendin atëherë, më vonë dhe kurdo që hapej historia e masakrës së 2 gushtit me personazhet e saj të vdekur dhe të gjallë. Babai iu vra Gencit, teksa kishin hedhur armët dhe ishin vënë në besën e policëve; iu vra nga policia e madje, që në atë kohë, ai drejtoi gishtin mbi një oficer të rëndësishëm në policinë e Shkodrës.

Por në atë ngjarje mister, që i kalon 17 vitet që nga ndodhia humbi jetën një prej emrave më të njohur të Policisë së Shtetit, ndoshta në të gjithë historinë e saj postkomuniste. I ati i Gencit u vra si hakmarrje e menjëhershme për vrasjen e Kolonel Arben Zylyftarit, ndërsa Genci, vetëm 21 vjeç vihet në pranga.

Më pas nën një akuzë të rëndë; atë të vrasjes së kolonelit, vrasje në bashkëpunim dhe më vonë dënohet me 25 vite burg. Historia e përgjakshme me katër të vrarë, një të plagosur dhe me dy të dënuar, njërin me 25 vite dhe tjetrin me disa burgime të përjetshme sjellin në vëmendjen e opinionit mungesën e theksuar të shtetit të së drejtës. Jo vetëm kaq! Po edhe se çdo aktor i sistemit të drejtësisë që u mor me këtë ngjarje, në mos nuk hetoi fare, hetoi keq dhe njëanshëm, hetim që më pas solli një vrasje të dyfishtë të dy burrave të pafajshëm!

Liria e Gencit

Është mësuar se Gjykata e Krujës ka dhënë një vendim për ta liruar me kusht djalin e vogël të familjes Tafili. Vendimi përcakton edhe mekanizmin ligjor që është ndjekur për t`i dhënë fletëdaljen shkodranit që bëri 17 vite burg dhe që sot është në moshën 38 vjeçare. Por lirimi i tij është pritur mjaft keq nga prokuroria dhe nga Presidenca. Organi qendror i akuzës e konsideron të sapoliruarin një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ku me sa duket autoritetet hetimore e kanë ngatërruar më vëllanë e tij, Admirin, të dënuarin me burgim të përjetshwm për vrasje të dyfishte dhe vrasje me pagesë.

Megjithatë Genc Tafilit, të akuzuarit për vrasjen e kolonel Arben Zylyftarit i kiishin mbetur pa përfunduar edhe 3 vite burgim e për këtë me sa duket kanë reaguar autoritete kompetente, që në fakt rrallë reagojnë për lirime të fortësh që kanë lidhje edhe me eksponent të caktuar të politikës. Pritet zbardhja e vendimit të gjykatës për të mësuar se çfarë ka argumentuar gjykata për të nxjerrë nga qelia vëllanë e Admir Tafilit.

Konkluzion

“Me datë 2 gusht 2000, rreth orës 14.30 forcat e policisë së Shkodrës nën drejtimin e shefit të policisë kriminale, dëshmitarit Astrit Veshaj, me katër grupe të gatshme, së bashku me komandantin e grupeve të gatshme, dëshmitarin Prel Pjetrushi, janë nisur në drejtim të lagjes “Ahmet Haxhia”, janë futur në rrugën me drejtim Udhakryq-Livadhe për patrullim me objekt kryesor për verifikim të parkingjeve, nëse ka ose jo automjete te vjedhura, pasi mbi bazën e informacioneve mjetet e vjedhura mund të ishin strehuar në këtë lagje, pasi njihej nga policia si zonë me probleme të tilla. Kur mjetet e policisë kanë hyrë në rrugicën që të çon tek shtëpia e të pandehurit Genc Tafili, kanë vënë re një burrë të moshuar që është larguar me vrap, se ka parë makinat e policisë.

Një nga agjentët e policisë kriminale, i paidentifikuar nga hetimi, ka thënë: Ky personi që u largua me vrap është në kërkim për vrasje. Janë thirrur forcat dhe policia ka qëndruar para shtëpisë ku kishte hyrë personi që iku. Dëshmitari Prel Pjetrushi i ka thënë shefit të krimeve se personi i larguar me vrap është i kërkuar për vrasje.

U vendos të hyhej dhe policia ka hyrë nga muret rrethuese brenda shtëpisë. Policia ka vënë re se personi i larguar dhe një person i ri, rreth moshës 25 vjeç, morën diçka në dyshemenë e korridorit që dukeshin si armë kallashnikov dhe hynë në një dhomë që dukej përballë me një derë dhe u ngjitën lart në tarracën e shtëpisë. Tek dera ka dalë një grua me dy nuse dhe ka thënë se nuk ka njeri tjetër në shtëpi dhe se dy persona kundrejt pagesës e ruanin shtëpinë për shkak jemi në gjak, ndërkohë që burri ndodhej në Greqi te vajza.

Hyrja në shtëpi

Në fundin e korridorit ishit një banjo e ndarë në dy pjesë, ku njëra ishte me dalje në tarracë me shkallë hekuri. I është thënë njërit prej policëve që të ngjitej në tarracë dhe polici sapo ka hipur lart dhe ka çuar me dorë kapakun e tarracës, dikush nga lart ka hapur zjarr me breshëri, duke thënë mos hipni lart se do t’ju vras. Në këto rrethana duke parë që situata u rëndua dhe policia nuk duhej të tërhiqej, shefi i krimeve ka urdhëruar që shtëpia të mbahej në rrethim duke qëndruar vetë në banesë dhe gjithashtu ka komunikuar në radio me drejtorin Arben Zylyftarin duke i kërkuar të sillte forcat speciale.

Dy personat e armatosur kanë kaluar nëpër tarracat e shtëpive dhe janë vendosur në një kasolle kali, pronë e dëshmitarit Sherif Leka. Duhet theksuar se gjatë gjithë kësaj kohe të lëvizjes nuk ka patur asnjë shkëmbim zjarri. Bahri Tafili dhe i pandehuri Genc, janë pozicionuar me armë në penxheren e kasolles së kalit me mendimin për t’i shpëtuar rrethimit të policisë. Gjatë veprimeve të dy të armatosurve, pjesëtarët e tjerë të familjes kanë qenë të grumbulluar në një dhomë në shtëpi nën mbikëqyrjen e policisë.

Prokuroria: Ja skena ku vra Arben Zylyftari

Në vendin e ngjarjes ka mbërritur drejtori Arben Zylyftari. Drejtori ka zbritur nga makina bashkë me shoferin dhe shoqëruesin e tij, në një largësi prej 100 metrash, duke kontrolluar rrethimin e policisë. Sipër tarracës së kasolles së kalit kishin hipur me zvarritje disa policë të armatosur dhe të maskuar.

Në deklarimet e të pandehurit është thënë se bashkë me të atin kishin kuptuar se sipër tarracës kishte njerëz. Në një kohë me Zylyftarin ka shkuar në vendin e ngjarjes edhe shefi i rendit, dëshmitari Adriatik Alimadhi.

Me drejtorin në vendngjarje është takuar edhe shefi i FNSH-së Gjelosh Gjana. Policia iu ka bërë thirrje të rrethuarve të dorëzoheshin, por nuk është marrë asnjë përgjigje prej tyre. Ndërkohë drejtori me shoferin dhe shoqëruesin e tij kanë lëvizur në këmbë për nga perëndimi dhe kanë dalë në pikën më të lartë nga ana perëndimore, rreth 20 metër larg kasolles së kalit. Që nga kjo pikë janë vënë re policë me maska të shtrirë barkas mbi tarracën e kasolles së kalit në pozicion luftimi.

Në atë kohë Zylyftari ka komunikuar në celular me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe pikërisht në atë moment u dëgjua një e shtënë e vetme arme dhe të gjithë forcat e policisë kanë rënë në pozicion barkas.

Në atë moment dëshmitari Ernest Paluku, që ka qenë në krah të majtë të drejtorit, ka dëgjuar Aben Zylyftarin që tha: Oh, Nest, më vranë. Kur ka rënë në tokë, drejtori ka hequr celularin dhe i ka thënë Ernestit që të lidhej me Ministrinë e Brendshme, për të nisur urgjentisht një helikopter për t`i dhënë ndihmën e shpejtë.

Duke qenë në pozicion barkas dhe duke u përpjekur për t’i dhënë ndihmën drejtorit, është qëlluar me breshëri automatiku nga dritarja e kasolles së kalit në drejtim të policëve që ishte në afërsi të drejtorit.

Në këto rrethana është vënë re vendi nga qëllonin të rrethuarit. Punonjësit e policisë nuk kishin mundësi të qëllonin pasi mbi kasolle ishin forcat e policisë, që iu bënin thirrje të dyshuarve të dilnin nga kasollja.

Ndërkohë që Ernest Paluku dhe Gjelosh Gjanaj, po përpiqeshin të fusnin të plagosurin në mikrobus është hapur zjarr nga kasollja mbi mjet duke e nxjerrë jashtë përdorimit. Është afruar mikrobusi i dytë dhe si rezultat i mbulimit me zjarr nga policët e tjerë, është arritur të futet trupi i drejtorit nga dera e prapme në mjet, pasi dera e pasagjerit ka qenë përballë dritares së kasolles nga ku hapej zjarr. Koha, nga momenti i plagosjes deri në momentin e largimit të mikrobusit, ka qenë 7-9 minuta.

Në spital, në sallën e operacionit, drejtori i policisë ka vdekur!

Fakt, nëntor 2014!

Plagosja në Suedi e djalit të Luan Tafili, vetëm 12 vjeç, riktheu edhe njëherë vëmendjen në ngjarjet e përgjakshme.Këto ngjarje e kanë fillesën më 2 gusht të vitit 2000, në Shkodër.

Që prej asaj dite janë katër persona të vrarë, një i plagosur, dy persona të burgosur dhe tashmë në skenë del edhe masakrimi i një fëmije.

Prej 17 vitesh, familja Tafili bën përgjegjës vetëm një person; ai është Prel Pjetrushi.

E ndërsa ata akuzojnë ish-funksionarin e policisë si përgjegjës, ky i fundit e sposton përgjegjësinë në një rang më të lartë. Ai akuzon në mënyrë të drejtpërdrejtë ish-drejtuesin e policisë dhe më pas në Prokurorinë e Përgjithshme, Sokol Koçiun, si inskenuesin e akuzave pas vrasjes së kolonel Arben Zylyftarit dhe vrasjes e Bahri Tafilit, babait të Admir dhe Genci Tafili.

Duke folur nga SHBA, aso kohe, Pjetrushi akuzonte ish-funksionarët e lartë. Koçiu bënte me dije se Pjetrushi kishte prishur vendin e ngjarjes, ndërsa Bahri Tafili ishte pushkatuar dhe nuk ishte vrarë në shkëmbim zjarri. Ai mohon në mënyrë kategorike që koloneli të jetë vrarë nga arma e Tafilëve, ndërsa hedh hije dyshimi se agravimi i situatës mes Pjetrushit dhe Bahri Tafilit kishte të bënte me faktin e zotërimit të Liqenit të Shkodrës.

Mirëpo, ajo çka vijon të mbetet misteri më i madh i gjithë kësaj masakre, ku shteti gjithnjë e ka anashkaluar, është fakti se përse Bahri Tafili nuk ishte thirrur kurrë të dëshmonte në lidhje me akuzën që i ishte ngritur për një vrasje dy vite para se të ekzekutohej në afërsi të shtëpisë së tij.

Kronologjia e përplasjes së përgjakshme mes dy familjeve

Këto pyetje në të vërtet kanë mbetur pa përgjigje, ndërsa me 18 mars të tri viteve më parë, Admir Tafili do të tregohej i “pabesë” me policinë dhe me dy njerëz të pafajshëm për tu hakmarrë ndaj Prelë Pjetrushit, jo vetëm për vrasjen e të atit, por edhe për burgun e Gencit, për sjelljen e Prelës, sipas tyre në mënyrë jo të denjë me nënën, gruan dhe nusen e vëllait të tij, momentin ku në oborrin e fqinjit të Tafilit do të vriteshin dy persona.

Kimetja, nëna e tij, e ka rrëfyer shpeshherë ngjarjen e parë kur u qëllua mbi Bahri Tafili në Shkodër, nga dy persona që kishin ardhur nga Trushi të vrisnin Mirin në vitin 1998.

Gjithçka, sipas saj, kishte nisur për një makinë të vjedhur. Miri e gjeti makinën e shokut të tij dhe ua çoi, pasi ajo rezultonte e humbur. Të rinjtë kanë nisur të akuzojnë njëri-tjetrin dhe sherri mes tyre kishte degjeneruar deri në atë masë, sa dy persona nga Trushi do të kërkonin të vrisnin Mirin.

“Bahriu punonte në Shirokë. Dy djemtë e Trushit me një motor ishin nisur ta vrisnin Mirin. Takojnë në Shkodër Bahriun, qëllojnë mbi të, por ai mundi të shpëtonte. Nxjerr armën dhe në kushtet e vetëmbrojtjes qëllon mbi ta. Njëri vdes dhe tjetri shpëton”.

Pas kësaj vrasjeje, mësohet se në policinë e Shkodrës ka qenë një denoncim për Bahri Tafili, por sipas gruas së tij: “vetëm ditën e vrasjes kanë ardhur dy policë në shtëpi dhe pastaj s`ka ardhur askush më, deri ditën që erdhi Prelë Pjetrushi.

Bahriu punonte përditë në Shirokë, e nuk shkoi kush ta arrestonte. Që kur kishte ndodhur ngjarja ai nuk ishte mbyllur brenda dhe as fshehura asnjë ditë, ndrysa policia kurrë nuk solli një urdhër-arrest në shtëpinë tonë për të”!.

Për Lajm-Shqip

Jera Gega

07/11/2017