Mesfushori Gerhard Progni: Nuk na tremb Skënderbeu

Skuadra e Partizanit ka një sfidë tepër të vështirë këtë fundjavë pasi do të presë në “Selman Stërmasi” ekipin e Flamurtarit. Një ndeshje tepër deçizive për të konfirmuar vazhdimësinë e të kuqve. Mesfushori i Partizanit, Gerhard Progni thekson se Flamurtari është shumë i rrezikshëm me dyshen e sulmit Alvesh-Bushiç. Në lidhje me kryesuesit e Skënderbeut, ai theksoi se nuk përbën problem diferenca tetë pikë pasi Partizani nuk do të dorëzohet deri në fund. Sa i përket të rolit të tij, ai thekson se kalimi në mbrojtës krahu ka dhënë rezultate të mira për skuadrën. “Të jem i sinqertë e mendoja pak më të vështirë pozicionin tim në mbrojtje, por po të shikojmë në ndeshjet e fundit skuadra ka pësuar vetëm një gol, ku padyshim është edhe meritë e lojtarëve të tjerë. Besoj se një mesfushor krahu nuk e ka edhe shumë të vështirë të bëj rolin e mbrojtësit të krahut. Besoj se ndeshje pas ndeshje performanca ime në këtë pozicion do të përmirësohet edhe më shumë”, shprehet Progni.

Partizani i nisi sezonin në mënyrën më të keqe të mundshme por tashme është duke kaluar një periudhë shumë të mirë. Lojtari shprehet se lojtarët dhe trajneri i ri nuk u përshtaten shpejt me ekipin. “Është e vërtet, nuk e kishim menduar një nisje të tillë të kampionatit, por janë afruar mjaft lojtar të rinj, trajneri po ashtu dhe është pak e vështirë për të kuptuar mentalitetin e kampionatit shqiptar. Por në ndeshjet e fundit skuadra ka gjetur harmoninë, janë bërë disa rregullime në formacion dhe besoj se në vazhdim skuadra do të jetë gjithmonë në ngritje. Jemi të vetëdijshëm që edhe tifozat janë paksa të zhgënjyer me fillimin që i kemi bërë kampionatit, afrimet e reja kanë dashur kohën e tyre, por besoj se ne do bëjmë akoma më mirë në mënyrë që Partizani të jetë aty ku e duan të gjithë”, thekson mesfushori. Në lidhje me kundërshtarin e ardhshëm Flamurtarin, ai thekson se janë tepër të fortë duke parë cilësitë e dyshes sulmuese Alvesh-Bushiç. “Në këtë kampionat që po zhvillohet ne vlerësojmë çdo kundërshtar si rival. Po të shikoni, Laçi erdhi na mori fitoren në shtëpi, ndaj mendoj se nuk ka ekipe të forta apo ekipe të lehta.

Flamurtari është një skuadër shumë e mirë sidomos në repartin e sulmit ku dyshja Alvesh – Bushiç janë të rrezikshëm, por ne do bëmë lojën tonë, luajmë në fushën tonë dhe kam shumë besim që do të marrim 3 pikët, pasi nuk na lejohen më gabime”, thekson lojtari i Partizanit. Titulli kampion është objektivi kryesor i skuadrës së Partizanit. Të paktën kështu shprehet Progni pavarësisht nisjes së dobët të kampionatit dhe diferencës tetë pikë me Skënderbeun kryesues. Ai thekson se skuadra do të luftojë deri në fund për titullin kampion. “Partizani çdo vit ka si objektiv fitimin e titullit, por edhe Kupën e Shqipërisë. Pavarësisht diferencës prej 8 pikësh me Skënderbeun ne do të luftojmë për të arritur te titulli. Në kohën kur isha pjesë e Flamurtarit ne ishim 8 pikë larg Skënderbeut, por në fund Flamurtari e humbi kampionatin, ndaj shpresa vdes e fundit dhe ne do të besojmë deri në fund”, përfundon Gerhard Progni. Partizani ndodhet në vendin e katër në tabelën e klasifikimit në kuotën e 11 pikëve. Rikuperimi i pikëve të humbura në fillim të sezonit po vazhdon në rrugën e duhur.

Koha Jone

27/10/2017

Mesfushorët sipas shoqates të futbollit janë lojtarë te cilët luajnë në mes të fushës.Disa mesfushore luajnë një rol mbrojtës ndërsa disa të tjerë luajnë rol sulmues.Numri i mesfushorëve në një ndeshje varet nga formacioni i ekipit. Mesfushorët përdorin më shumë energji sesa të tjerët pasi duhet të mbrojnë sulmuesit kundërshtarë dhe gjithshtu duhet të kthehen përseri në sulm,pra distanca që bën nje mesfushor është më e madhe se ajo e të tjerëve.

