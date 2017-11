Presidenti Meta urdhëron hetim për gjyqtarët që liruan Genc Tafilin

Kreu i shtetit, Ilir Meta ka reaguar pas lirimit nga burgu të Genc Tafilit, vëllait të Admir Tafilit. Ai është dënuar me burg të përjetshëm për vrasje me pagesë.

Presidenti i Republikës, me cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pasi u njoh me lajmin dhe reagimin publik të institucionit të Prokurorisë, për veprimtarinë e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, në lidhje me lirimin e shtetasit Genc Tafili, ka urdhëruar menjëherë Inspektoriatin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që në përputhje me kërkesat e ligjit, të fillojë urgjentisht verifikimin e rastit në fjalë dhe veprimtarinë proceduriale të kësaj gjykate.