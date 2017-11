Ministri i Brendshëm italian flet shqip: Arrestoni të kërkuarit tanë!

Dosja “Habilaj” dhe arrestimi i personave që janë nën mandat arresti nga pala italiane kanë qenë thelbi i takimit.

Ky i fundit është zhvilluar nga ministri Minniti me Fatmir Xhafën ditën e sotme në Ministrinë e Brendshme.

Sipas të dhënave konfidenciale mësohet se Minniti, i ka kërkuar homologut Xhafa marrjen parasysh të emrave në dosjen e Katanias. Kjo bëhet për shkak se janë të gjithë emra që fshihen në Shqipëri.

Burimet qartësuan edhe faktin që sërish është kërkuar të hidhet dritë mbi mekanizmin e trafiqeve të drogës. Mësohet se Xhafa i ka shprehur gjithë angazhimin politik për të luftuar këtë dukuri.

Po ashtu, edhe një sërë pikash të tjera të rëndësishme si terrorizmi dhe grupet kriminale janë diskutuar në takim. Ato janë trajtuar pasi kryesisht veprojnë në fushën e shfrytëzimit të prostitucionit. Takimi mësohet se ka zgjatur rreth 1 orë. Në mesditë, Minsitri italian do të takohet edhe me Presidentin e vendit dhe me kryeministrin.

Sipas burimeve, pritet të ketë edhe një dalje për mediat.

Për Lajm-Shqip

Jera Gega

03.11.2017