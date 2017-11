Mirëmëngjes nga Rama me rrugën e re Fushë Arrëz – Reps

Kryeministri Edi Rama zgjedh fotografitë e rrugës së rikonstruktuar së fundmi Fushë Arrëz – Reps si një urim mëngjesi dhe dite të mbarë për të gjithë ndjekësit e tij në Facebook.

Rama uron “Mirëmëngjes” me rrugën e re Fushë Arrëz – Reps, në Facebook:

MIRËMËNGJES dhe me këto foto të aksit Fushë Arrëz-Reps, që nga një shteg torturues kthehet pas 50 vjetësh në një rrugë turistike, ju uroj një ditë të mbarë

Komentuesit kanë reaguar pas urimit duke komentuar dhe përshendetur për punën e bërë. Megjithatë nuk kanë munguar kritikat dhe kërkesat e tjera nga më të ndryshmet.

Kjo rrugë, ka qenë e degraduar totalisht pasi nuk ka njohur asnjë investim prej 27 vitesh. Rruga ishte kthyer në një makth për mijëra banorë të rrethit të Pukës dhe Mirditës.

Projekti për rikonstruksionin e rrugës është financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ky i fundit tashmë është shndërruar në levën kryesore të menaxhimit të investimeve publike në rrugë.

Rruga Fushë Arrëz – Reps, që dikur ishte arteria e vetme që lidhte Shqipërinë me Kosovën, ishte tërësisht e amortizuar. Me ndërtimin e “Rrugës së Kombit”, ky aks u la plotësisht në harresë, duke vështirësuar kështu ndërlidhjet urbane. Mijëra banorë të kësaj zonë e kanë ngritur me dhjetëra herë shqetësimin për mungesën e kësaj rruge. Kjo mungesë ndikonte ndjeshëm negativisht në aksesin e tyre ndaj shërbimeve.

Ky aks rrugor, edhe pse rreth 26 km, cilësohej si “rruga e vdekjes”, për shkak të aksidenteve tragjike që kanë ndodhur në kohë përgjatë tij. Shumë nga banorët janë detyruar të largohen nga kjo zonë për shkak të mungesës së rrugës dhe shërbimeve të tjera, aksesi i të cilëve pengohej pikërisht nga mungesa e rrugës.

Rikonstruksioni i kësaj rrugë, është padyshim një lajm i mirë dhe pritet t’i japë një hov të ri dhe zhvillim ekonomik e shoqëror kësaj zone. Zona pritet të rifitojë shkëlqimin e mërparshëm kaq të shumëpritur nga banorët.

01.11.2017

© Lajm-Shqip