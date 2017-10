Për një mjedis të pastër e me kontribut qytetar, ja disa këshilla si të veprojmë

Për një mjedis të pastër e me kontribut qytetar! Shoqëria jonë e brishtë dhe qytetarët ende kanë nevojë të mësojnë më shumë në lidhje më rrezikun e madh që i vjen nga mbetjet plastike jo vetëm jetës së tyre, por dhe zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë.

Natyra nuk prodhon mbetje dhe nuk e ndot mjedisin. Por ndotja nga qeset plastike sot janë kërcënimi më i madh për njeriun ,florën dhe faunën në të gjithë globin.

Sipas studimeve të shumta të publikuara nga ‘’Science Advances’’e gjithë plastika e prodhuar që nga fillimshekulli 20 – 2015, prej 8.3 miliradë ton, është e barabartë me 25 000 ndërtesa sa ajo e ‘’Empire State Building’’ dhe se me ritmin që sot ka përdorimi i plastikës ,në vitin 2050 do të jntë prodhuar 34 miliardë tonë plastikë ose 4 herë më shumë në mjedis se sa gjatë periudhës së fillim shekullit te 20 deri në 2015.

Ky është sot një problem i madh, sepse shumica e të gjithë kësaj plastike të prodhuar përfundon e hedhur në landfille apo në det. Po sipas të njëjtit studim, rreth 6.3 miliardë tonë lëndë plastike të krijuara deri më tani ka përfunduar si mbetje (mbeturinë). Nga këto 12% janë djegur, 9% janë ricikluar, ndërsa pjesa tjetër që fatkeqësisht përbën edhe shumicën,është hedhur në tokë ose në detë. Mbeturinat plastike përbëjnë një rrezik të madh mjedisor, dhe referuar kërkimeve të mëparshme nga Forumi Ekonomik Botëror dhe Fondacionit” Ellen MacArthur” parashikohet se deri në vitin 2050 mund të ketë më shumë mbetje plastike se sa peshq në det.

Autorët e studimit të publikuar në “Science Advances”, Roland Geyer, Jenna R. Jambeck dhe Kara Lavender Laë paralajmërojnë se “pa një strategji menaxhuese të hartuar mirë dhe të përshtatur për lëndët plastike, njerëzit janë duke kryer një eksperiment të njëanshëm të pakontrolluar në një shkallë globale, si pasojë e të cilit mbetjet plastike do të grumbullohen në të gjithë ekosistemet e mëdha tokësore dhe ujore të planetit tonë.

Identifikimi se qytetarët janë konsumatori kryesorë dhe si të tillë janë edhe ndotësit më të mëdhenj të mjedisit me këtë lloj ndotje me aktivitetin e tyre, kudo që ndodhen, nëpërmjet përdorimit pa kriter të plastikës, evidentohet si problem që kërkon zgjidhje dhe që duhet menduar se ç’farë kërkohet nga qytetari. Por nga ana e tjetër po i njëjti argument vlen të thuhet se vetëm qytetarët janë aktori, që nuk mund zëvendësohen për të evituar këtë lloj ndotje të mjedisit, e cila vret dhe nuk ndjehet , nuk duke,t por flet në mënyrë të çuditëshme me pasojat që ajo i shkakton të gjithëve.

Nuk mungojnë rrugët dhe mundësitë për zgjidhje dhe vlersimi logjik i tyre nga qytetari kudo që ndodhet,në familje,zyrë,rrugë,insititucion e përmirëson ndjeshëm Mjedisin ku jetojmë e punojmë, nëse marrim në konsideratë edhe detyrat që BE ka lënë në kuadrin e Integrimit Evropian për vendin tonë. Dy janë shtyllat ku duhet të mbështetemi:

– E para është reduktimin e ndikimit negativ në shëndet dhe në mjedis nga mbetjet plastike (ndotja e mjedisit)

– E dyta është krijimi i një ekonomie të bazar mbi përdorimin efiçent të burimeve të energjisë.

Këtë e përcakton direktiva kuadër e hiearkisë së Mbetjeve e BE , përafruar e përshtatur në ligjet e planet tona strategjike në këtë fushë, e që konceptohet mbi një përqasje tjetër duke zhvendosur mënyrën e të menduarit për mbetjet, duke i konsideruar si një barrë e padëshirueshme, e për të shikuar se ato mund të bëhen burime të vlefshme nëpërmjet menaxhimit të integruar të tyre e duke mbetur si pika e referimit për përmirësimin e Mjedisit.

Në këto kushte ndryshimi i koncepteve tona mbi ndotjen plastike na krijon hapsira që të mendojmë për ripërdorim maksimal të plastikës që vetë e blejmë dhe për një riciklim të sasisë më të madhe të mundshme të plastikës që përdorim nëpërmjet grumbullimit dhe shitjes.

Kohët e fundit sytë janë kthyer sa nga tradita e hershme në ofrimin e një shërbimi të përshtatshëm e të plotësuar, të menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane,përfshirë dhe ato plastike, aq dhe në modernizimin e këtij shërbimi. Ndërtimi i “INCENERATORIT” ‘’multifunksoinal’’ në një nga uzinat më ndotëse të ish kombinatit Metalurgjik është një eksperiencë e re, e pa njohur më parë për të gjithë ne dhe shpresojmë që të ndihmojë në përmirësimin e situatës të krijuar nga rritja e përdorimit të ambalazhit plastik nga qytetarët jo vetëm në familje por dhe në vendet e punës apo në zhvillimin e biznesit etj.

Kontributi qytetarë po rritet e përmirësohet përsa i përket vendosjes së rregullit dhe zbatimit të ligjit në ofrimin shërbimit të përshtatshëm për menaxhimin e mbetjeve urbane, por ky kontribut nuk përjashtohet edhe në të ardhmen qoftë rritja e tijë, qoftë dhe përmirësim i këtij kontributi, si veprimtaria më e mirë, e domosdoshme dhe e pazëvendësueshme sot për sot në këtë fushe.

Koha dhe situata që po kalojmë kërkon të mendohet për të vepruar nga kushdo,prodhuesi dhe përdoruesi se plastika që përdoret për paketim është një prej burimeve kryesore që shndërrohet në mbetje plastike me pasoja për jetën e njeriut dhe ekosistemeve natyrore. Projekti synon identifikimin e eksperiencave pozitive të bashkëpunimit, të gjetjes dhe nxitjes së frymëzimit të inovatorëve dhe sipërmarrësve që të ofrojnë mundësi të ndryshme për zgjidhjen e këtij problemi në të ardhmen.

Kjo do të thotë se përmirësimi apo le të themi vendosja e bashkëpunimit midis qeverisjes vendore dhe bizneseve që prodhojnë e përdorin plastikë , si një mundesi që nuk mund të nën vleftësohe për të lidhur marrëveshje në të mirën e të gjithë palëve e ku të përcaktohet që të mendohet fillimisht për “ripërdorim, riciklim dhe ridizenjimin” dhe se paksimi i përdorimit të qeseve plastike që nuk mund të riciklohen e riperdoren nga ç’do lloj biznesi, të arrihet nëpërmjet paksimit të prodhimit të tyre, nga producentët.

Krijimi i një rrjeti për përmirësimin e mjedisit nga bashkitë e qarkut Elbasan është një mundësi tjeter që kërkon studim dhe marrëveshje në planin vendimmarrës.

Me këtë duam të shprehim shqetësimin e qytetarëve që jetojnë në fshatrat e luginës së Skumbinit( ku bën pjesë dhe qyteti i Elbasanit) përveç përgjegjësive të veta, mjedisi ku ata jetojnë, ndotet nga hedhja e tyre përgjatë brigjeve të përrenjëve dhe lumenjeve që vinë nga zonat e thella të Orenjes e Prenjasit apo e Mokrës së largët. Mendojmë se koha nuk është e vonuar por dhe nuk pret për veprime të tilla në të mirë të shëndetit të qytetarëve dhe të zhvillimit të qëndrueshëm.

Me këto kontribute ne i përafrohemi zbatimit të Direktivies kuader te BE, ku prioritet në hartimin e planeve dhe strategjive vendore kemi zvogëlimin e industrisë prodhuese të plastikës njëperdorimeshme dhe në vend të qeseve të prodhohet një produkt tjeter më miqësorë me mjedsisin si çanta ekologjike, çanta apo qese leter, ligninë,tradicionale,torba, rrjeta me fije etj etj etj. Zbatimi Projektit tonë’’Kontribuo si Qytetar’’ identifikon se përmirësimi i mëtejshëm pengohet dhe nga shumë dukuri jo të këndshme, të papërgjegjëshme dhe veçanërisht nga bashkëjetesa me situatën ku ndodhemi.

Në këtë kuadër Aktiviteti “Kontribuo si Qytetar” i cili mbështetet nga programi “ACHIEVE” dhe financohet nga Bashkimi Evropian, Shoqata e Zhvillimit të Burimeve Natyrore-Papër,Elbasan po punon për ngritjen e ndërgjegjësimit si dhe rritjen e kontributit që çdo qytetar ka për të marrë pjesë në ruajtjen e mjedisit nga ndotjet e veçanërisht nga ato plastike.

Trajnimet i zhvilluara për këtë periudhë të vitit 2017 me pjesmarrje të përfaqësuesëve të komunitetit Papër,të drejtorive të shkollave, shendetsisë,të administratës së Njësisë Administrative, me përfaqësues të rinisë,grave në kuadër të projektit të mësipërm , çuan në vëmendjen e gjithkujt pjesëmarrës se, mjedisi mbahet pastër e nuk ndotet nga mbetjet plastike (e të tjera mbetje) vetëm nga qytetari , kushdo të jetë, çdo post që të ketë e çdo punë që të bëjë.

Aktiviteti ynë ndër të tjera ka përzgjedhur promovimin e përdorimit të çantave prej cope, në vend të qeseve plastike. Ky aktivitet si ‘’Innovation Challenge Day’’ është zhvilluar me pjesmarrjen e bizneseve ,që sot ndotin më shumë mjedisin me material plastik,përfaqësues të fshatrave,të shkollave. Janë ftuar përfaqësues të pushtetit vendor dhe Agjensisë së Shërbimit Pyjor, Bujqësisë, Veterinarisë dhe Mjedisit pranë bashkisë Elbasan.

Qëllimi aktiviteteve ka synuar ndërgjegjësimin i të gjithë aktorëve për ripërdorimin e materialeve atje ku është e mundur,grumbullimin e materialeve plastike për riciklim, reduktimin maksimal të mbetjeve plasike e më gjerë me qëllim shmangien e blerjes e të përdorimit kur është e mundur, kjo dhe në promovimin e ripërdorimit,riciklimit,gjenerimit të energjisë deri tek dërgimi në Incenerator për ato që janë të destinuara. Sot nga shkencëtarët pretendohet: ridizenjimi i materialeve dhe formatet e paketimit si dhe vendosja e një sërë standardesh të përbashkëta globale për dizajnin plastik. Dëshirojmë mjedis të pastër, për jetë më të mirë. Zgjidhja është e përbashkët me Kontribut Qytetar.

Shoqëria Civile nuk mund të heshtë, kur shikon që mjedisi ndotet e kur dimë që plastika vret jetën e kujdo.