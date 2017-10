Moti për sot

Vranësira dhe shira dominojnë pjesën më të madhe të territorit shqiptar ku sasi më të konsiderueshme pritet të bien në zonat veriore dhe Qendrore.

Mesdita pakëson reshjet në Jug por në zonat veriore dhe Qendrore shirat mbeten të konsiderueshëm. Vonë gjatë pasdites reshjet shtohen në Qendër dhe Veri duke sjellë dëborë në ekstremin verior dhe zonat e thella Verilindore.

Në mbrëmje shirat zhvendosen drejt Jugut ku pritet dëborë e pakët në Lindje dhe Juglindje të vendit.

Temperaturat e ajrit mbeten thuajse konstante në mëngjes por një rënie me 5 – 6°C do të ketë në vlerat termike të mesditës duke bërë që maksimumi në rang vendi të zbresë në 19-20°C.

Sipas MeteoAlb, era do fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi mbi 50 km/h nga drejtimi verior – veriperëndimor duke gjeneruar në det dallgëzim 4 – 5 ballë.

Europa

Lindja dhe Juglindja e kontinentit përfshihen nga reshje të dendura shiu e dëbore, kryesisht gadishulli Ballkanik. Po ashtu, Britania dhe Europa Perëndimore si edhe një vendet e Balltikut mbeten me vranësira dhe reshje të herë pas hershme.

Ndërsa gadishulli Iberik dhe Europa Verilindore duke përfshirë pjesën më të madhe të vendeve Nordike dominohen kryesisht nga kthjellimet.

22/10/2017

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së Petrit.

Ka deklaruar se hetimi duhet t ënisë. Që nga kryeministri që është. Autori i shkatërrimit të zgjedhjeve të 25 qershorit.

Duke folur mbi ngjarjet e fundit në vend. Ai tha se shkarkimet në policinë e Elbasanit. Janë të vonuara dhe se duhet të ishin. Bërë dy muaj më parë. “Shqiptarët janë pa polici me Haki Çakon. Në krye të Policisë së Shtetit”, tha ai.

Ta harrojnë se do të na ndalin dot në këtë luftë. Të gjithë ata që vazhdojnë t’i marrin shqiptrët për budallenj. Dhe që synojnë bllokimin e rrugës sonë për Shqipërinë që duam – me shtet. Punë, mirëqenie.‬‬

Me mandatin e 25 qershorit. ne do t’i bëjmë jo vetëm rrjeteve kriminale. Po edhe korrupsionit në tërësi Atë që asnjë nga këta që hidhen sot përpjetë në kazanin e politikës e të medias. S’ka guxuar as ta mendojë, në çerekshekulli rrumpallë e bashkëjetesë harmonike të pushtetit me llumin. ku ky vend mbeti pa shtet, pa ligj, pa drejtësi??

“Nuk ka kohë për të humbur. Dhe duhet vepruar me shpejtësi. Shoqëria është sot më e kërcënuar se kurrë. Si asnjëherë në historinë e këtij. Vendi krimi ka uzurpuar qeverisjen”, deklaroi ai.