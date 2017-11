Moti për ditë e sotme, e enjte 9 shtator

Që në orët e para të mëngjesit, vranësirat dhe shirat do të jenë të pranishme pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Më të dendura shirat paraqiten në zonat veriore dhe qendrore ku herë pas here do të ketë rrebeshe.

Orët e mesditës do të sjellin intervale të shkurtra me kthjellime.

Të ngjashme mund të lexoni;

Parashikohet që orët e pasdites të zhvendosin shirat drejt zonave malore. Përgjatë kufirit lindor duke lënë pjesën tjetër të vendit në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta.

Edhe gjatë natës nuk priten ndryshime të dukshme të situatës meteorologjike.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në orët e mëngjesit por mesdita do të sjellë rënie të tyre.

Era do të fryjë mesatare në tokë dhe deri e fortë në det duke arritur shpejtësinë 40 km/h nga drejtimi Jugperëndimor. Për pasojë në det do të gjenerohet dallgëzim mbi 4 ballë.

Europa

Qarkullimi i masave ajrore të ngrohta, dhe të lagështa do të bëjë që kontinenti të dominohet nga moti i paqëndrueshëm.

Vranësira dhe shira ku herë pas here do të jenë rrebeshe paraqiten: ishujt britanike, vendet e Europës qendrore si edhe vendet e Ballkanit.

Ndërsa dy ekstremet, Gadishulli Iberik si edhe gadishulli Skandinav do të jenë në ndikimin e motit të kthjellët

Burimi: Konica.al

09/11/2017