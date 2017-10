Moti për ditën e sotme, e diel 29 tetor 2017

Kthjellimet dominojnë të gjithë vendin deri në mesditë kur sërish vranësirat shfaqen në Veri dhe Qendër duke sjellë reshje të pakta në Veri- Verilindje.

Pasditja do të vijojë me vranësira dhe reshje të përkohshme në zonat veriore ndërsa kthjellime e vranësira të shpeshta do të ketë në pjesën më të madhe të territorit. Orët e natës sjellin vranësira në gjithë vendin duke rrezikuar shira të dobët e të izoluar.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit do të ulen sërisht me 1- 2°C në të dy ekstremumet ditore duke bërë që vlerat të luhaten nga 2°C mëngjesi në zonat malore në 21 – 22°C ulëtsira perëndimore.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë në zonat Lindore me shpejtësi deri 48 km/h nga Jugperëndimi ndërsa në det të hapur dallgëzimi mbetet 3 ballë.

Europa

Veriu dhe Verilindja e Europës mbeten me vranësira dhe reshje të dendura shiu e dëbore. Po ashtu, Veriperëndimi dhe zonat Qendrore paraqiten me vranësira dhe reshje të shpeshta shiu e dëbore, të cilat do të zbresin në mbrëmje deri poshtë në Alpet Europiane dhe Ballkanin Verior. Por kthjellimet dominojnë Europën Jugperëndimore si dhe gjithë pellgun e Mesdheut.

28/10/2017

Burimi:konica.al