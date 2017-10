Moti për këtë javë, priten ulje drastike të temperaturave, në minus

Meteoalb Albania parashikon se kjo javë do të jetë e kthjellët por me mot të ftohtë dhe temperaturat do të kalojnë në minus.

“JAVA qe vjen paraqitet kryesisht e kthjellet por e ftohte; ditet me te ftohta e marta – e merkura kur pritet -3 / -4 grade Celcius.”, shkruan Meteoalb.

Burimi: newsbomb.al

30.10.2017