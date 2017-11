Nazer Seiti dëshmon. Lidhja me Habilajt.

Nazer Seiti është një prej 8 personave të dyshuar si pjesëtar i grupit kriminal “Habilaj”.

Nazer Seiti dëshmon.

Zbardhet dëshmia e Nazer Seitit. Nezar Seiti është një prej 8 personave të dyshuar si pjesëtar i grupit kriminal “Habilaj”.

40-vjeçari ka shpjeguar se me familjen Habilaj ka lidhje krushqie. “Me shtetasit Artan, Moisi dhe Florian Habilaj kam lidhje krushqie. Bashkëshortja ime i ka kushërinj. Moisiu më vizitoi kur kreva një ndërhyrje në Itali. Vëllezërit i kam takuar kur jam kthyer në Shqipëri. Me Moisiun dhe Florianin takohem rrallë, ndërsa me Artanin me shpesh – kështu u shpreh Nezar Seiti.

Seiti, ka rrëfyer se prej vitesh jetonte dhe punonte në Itali. Ai rrëfeu se vinte shpesh në Shqipëri për të vizituar prindërit në fshatin Gjorm. Për këtë shkak u gjend në Vlorë, ku dhe u arrestua për llogari të prokurorisë së Katanias.

Mbi të rëndon me akuzën e trafikut të drogës në bashkëpunim. Fill pas arrestimit mësohet se ai ka refuzuar statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë.

I arrestuari tjetër, infermieri Armand Kocerri. Ky i dyshuar për përfshirje në klanin kriminal nuk ka dhënë shpjegime. Motra dhe nëna e tij kanë mohuar të kishin dijeni për lëndën narkotike.

Sa iu përket komunikimeve telefonike rezulton se pjesëtarët e familjes Habilaj ishin shumë të kujdesshëm. Ata përdornin numra të regjistruar në emra të personave të tjerë. Oficerët e policisë po verifikojnë lidhjet e Habilajve me pronarët e numrave të telefonit.

Në Ministrinë e Drejtësisë vazhdon përkthimi i dosjes voluminoze të mbërritur nga Italia. Në përfundim të saj prokurorët e çështjes do të vendosin kur do ta marrin në pyetje ish-ministrin Tahiri.

Ndaj këtij të fundit po zhvillohen hetime pas dyshimeve për përfshirje në grupin Habilaj. Sipas autoriteteve italiane ka trafikuar sasi të mëdha hashashi me vlerë 20 milionë euro.

02/11/2017

