Ndahet nga jeta babai i kryetarit te bashkise se Vlores, ish-komisari Halil Leli ne moshen 79 vjecare

I lindur ne 15 mars 1938 ne fshatin Kuc te Vlores, Halil Leli kreu shkollen fillore ne vendlindje per te vijuar studimet ne shkollen e Marines e me pas ne Sevastopulos te ish Bashkimit Sovjetik.

Pas perfundimit te studimeve Halil Leli emerohet si oficer marine ne ishullin e Sazanit .

Ne vitin 1966 ju pergjigj thirrjeve te kohes dhe shkoi te punoje ne ish Uzinen e Sodes dhe ne kooperativen bujqesore te Nartes .

Ne vitin 1975 shkon me detyre perseri ne Sazan si sekretar I Komitetit te Partise.Ne vitin 1976 zgjidhet anetar IKQ.

Nga viti 1982 deri ne nderrimin e sistemit Halil Leli ishte Komisar I Bazes Ushtarake Detare Vlore. Homazhet do te zhvillohen ne teatrin “Petro Marko” ,neser ne 31 tetor nga ora12.00-13:00.

Me pas trupi i tij do te percillet per ne banesen e fundit ne varrezat e qytetit.Halili ishte nje prej pikave me te forta te kryetarit Leli ne fushaten e tij elektorale.

©Lajm-shqip

Vladimir Mucaj

30/10/2017