EKSKLUZIVE/ Ka ndodhur në pikën kufitare Muriqan

Makina pa targa kalon në Malin e Zi

Ka ndodhur ajo që është e pabesueshme. Disa ditë më parë një automjet tip “Seat- Cordoba”, ka kaluar kufirin mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Gjër këtu është normale.

Ajo që të çudit , është se automjeti në fjalë nuk ka qenë i pajisur me targa. Sipas informacionit të siguruar nga “Lajm-Shqip” , i shoqëruar me foto dhe audio-vidio në redaksi, automjeti ka kaluar kufirin pa asnjë lloj shqetësimi. Nuk dihet arsyeja e mungesës së targave, por ajo që mbetet e palejueshme , është se në të dy pikat kufitare Shqipëri dhe Mali I Zi, askush nga punonjësit e pikave kufitare homolge , nuk e ka ndaluar për t’i kërkuar llogari në lidhje me këtë mangësi.

Duket paradoksale kjo ngjarje , kur tashmë dihet se , edhe kur automjetet hyjnë apo dalin nga këto pika kufitare , drejtuesëve të tyre u dalin “djersët” palë-palë , nga kërkesat e rrepta për dokumentacionin. Rëndom ndodh që për një mangësi të papërfillshme , kthimi nga ka ardhur, të konsiderohet normal. Për më tej , teksti do ishte i tepërt , përderisa fotot dhe vidioja flasin më shumë se fjalët…

“Lajm-Shqip”