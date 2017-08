Objektet që paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, ja lista e plotë

Rastet e incidenteve me lodrat e fëmijeve nuk janë të pakta dhe numri sa vjen e rritet. Kjo mund të jetë pasojë e mungesës së vigjilencës së prindërve, objekteve të rrezikshme apo lodrave te papërshtatshme që nuk përmbushin kriteret e sigurisë. Ndonëse produktet për fëmijët e kanë të shënuar kufirin e moshës së përdorimi prindërit ende vazhdojnë blejnë lodra të papërshtatshme për fëmijët ! Veç këtyre të fundit ekzistojnë dhe disa objetkte të tjera që paraqesin rrezik për shëndetin e tyre ! Lexoni listën e mëposhtme

Shmangni artikujt e dorës së dytë kur fëmija ende nuk ka mbushur 3 vjeç. Kjo sepse ai ende nuk ka një sistem imunitar të fortë dhe është më i rrezikuar të preket nga bakteret apo agjentët e jashtëm.

Mbajini sendet dhe lodrat e fëmijvë më të mëdhenj larg foshnjeve, sepse mund të jenë të rrezikshme për shëndetin e të voglit. Mos harroni: copat e vogla të lodrave janë shumë të lehta për të gëlltitur!

Lodrat të jenë cilësore dhe për moshës e fëmijës

Kontrolloni për cepat e qoshet e mprehta dhe sigurohuni që nuk ka rrezik per te voglin tuaj. Mos blini lodra me pjesë të vogla formuese nëse fëmija është ende i pavetëdijshëm për veprimet që bën.

Sigurohuni që lodra të mos ketë mekanizma hapje dhe mbyllje sepse mund të lëndojë fëmijën.

Kujdes duhet të tregoni gjithashtu dhe me produktet e mëposhtme!

“Fidget Spinners” lodra rrotulluese

Sandalet e gomës duhet të jenë gjithashtu cilësore , pasi në të kundërt goma e fortë dhe e mprehtë mund të lëndojë fëmijën.

Biberonët me shumë pjesë mund të jenë rrezik gjithashtu për shëndetin e fëmijës

Burimi: Living.al

30/08/2017