Moti, rritje e lehtë temperaturash

Të enjten, zonat veriore dhe qendrore mbeten me kthjellime, ndërsa vranësira të lehta do të ketë në jug të vendit. Edhe pasditja vijon nën ndikimin e kthjellimeve në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar zonat jugore ku herë pas here shfaqen edhe vranësira kalimtare.

Temperaturat e ajrit mbeten konstante gjatë mëngjesit por një rritje të lehtë të temperaturave sjellin orët e mesditës duke bërë që maksimumi në rang territori të ngjitet në 33 – 34°C.

Burimi: syri.net

31/08/2017