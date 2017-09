Facebook i jep të dhëna Kongresit amerikan

Facebook do t’i dorëzojë Kongresit amerikan të dhënat dhe përmbajtjen e mbi 3.000 njoftimeve politike të paguara nga Rusia.

Lajm Shqip a1 report, abc news Albania, abclajme, administrata tatimore. Albania, anabel, annabelle online sa prevodom, apelimi tatimor. Balena blu, balkan web, balkanweb, ballkan web, ballkanveb. Ballkanweb, ballkanweb.al, banesa me qira ne prishtine. Lajm Shqip Basha, bet365, BLIC, blic gazeta shqip, bota sot, botasot. Brisida Shehaj, dieta me perime, elvana gjata, europa e lire. Expres, express, express gazeta, fatmir hysenbelliu, fier, filma24. Flashscore, futbol24, gabigol, gazeta. Gazeta ballkan, gazeta blic, gazeta ekspres. Lajm Shqip Gazeta Express, gazeta koha ditore, gazeta lapsi, gazeta shekulli. Gazeta shqiptare, gazeta syri, gazeta tema, gazetablic. Gazetasyrinet, gezuar vitin e ri, globale, gmail, horoskopi. Horoskopi ditor, horoskopi mujor. Horoskopi mujor susan miller, horoskopi noa, horoskopi sot. Lajm Shqip Horoskopi susan miller, i moshuari, icloudin, imex, india, inis gjoni, jeta eshte qef. Jeta osh qef, jeta osh qejf, jeta osht qef. Jetaoshqef, joq, klan, klan tv, klantv, koha, koha ditore, koha net, koha sot. Kriteret per kredi te buta, kriteret per kredi te bute. Kuriozitet, kuriozitete, kyle Higgins, lajm, lajm-shqip, lajm-shqip.com. Lajm Shqip Lajme, lajme shqip, lajmet e dites, lajmet e fundit, lajmet sot, lajmi fundit, lajmi i fundit. Lajmi i fundit nga sporti, lajmi I fundit panorama. Lajmifundit, lapsi.al, lindita nikolla, live, melania trump, mer jep, merjep. Merr, merr jep, merr jep vetura, merrjep, merrjep com kerkoj pune, merrjep.al. Lajm Shqip Milaim zeka, moti sot, news, news 24 albania, nikollë bojaxhiu. Nje pjese e imja, noa, noa horoskopi, Opinion TV Klan. Opinion.al, oxhak, panorama, panxhari, Parashqevi Simaku, petrit vasili. Porno, pyetje logjike, qesh me lot, rama, rama meta, raporton scan. Lajm Shqip Reuters.com, revista, revista anabel, revista who, revistat shqiptare, rudina. Sara Hoxha, scan lajme, showbizz, shtypi sot, sony xperia edge. Sot, syri, syri.al, syri.net, teknologji, televizioni klan, top channel, top chenel. Trump, tv klan, tvklan, veliaj, Vettingu, web, www. Xing, xing me ermalin, xing me ermalin live, xing.al, yahoo.

“Do të doja t’iu thoja se do të jemi në gjendje t’i ndalojmë të gjitha ndërhyrjet, por kjo s’do të ishte realiste. Do të ketë gjithmonë aktorë të këqinj në botë dhe ne nuk ua ndalojmë dot të gjithëve hedhjen e mesazheve të tilla. Por mund t’ua bëjmë më të vështirë, e pikërisht këtu do të fokusohemi. Do të zhvillojmë gjithashtu hetime të brendshme, ndërsa Facebook në të ardhmen do të bëhet më transparent në këtë drejtim”, tha Mark Zuckerberg, themelues i Facebook.

Në rastin e reklamës politike, nga sot e tutje do të duhet të deklarohet se cilës fushate i përket, apo kush ka paguar për të. Vendimi për të bashkëpunuar me Kongresin erdhi pas një presioni të shtuar publik, e interpretohet edhe si përpjekje për të shmangur ndonjë ndërhyrje rregullatore të qeverisë amerikane.

Hetimet mbi të ashtuquajturit “aktorë të huaj” përfshijnë edhe grupe të ndryshme ruse dhe republika ish-sovjetike. Në fillim të muajit, Facebook njoftoi se nga 470 llogari të rreme, të menaxhuara me shumë gjasë nga Rusia, ishin shpenzuar gati 100 mijë dollarë për hedhjen e njoftimeve politike në platformën e tij gjatë dy viteve të fundit.

Besohet se llogaritë në fjalë lidhet me një entitet rus të quajtur “Agjencia e Kërkimit në Internet”. Njoftimet iu referohen në mënyrë të veçantë zgjedhjeve amerikane, apo kandidatëve, ndërsa fokusohen në tema të ndryshme si racizmi, emigracioni ose qasja ndaj armëve të zjarrit.

25.09.2017

Burimi: aitc.org.al