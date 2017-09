Vettingu, Llalla takon prokurorët e rretheve: Mbështetje procesit

Prokurori i përgjithshëm, Adriatik Llalla zhvilloi këtë të hënë një takim me drejtuesit e prokurorive të të gjitha niveleve, për të diskutuar mbi ecurinë e procesit të vlerësimit profesional të prokurorëve në kuadër të ligjit të vettingut.

Në takim u ra dakord që, deri në fund të kësaj jave të përfundojë vlerësimi profesional për prokurorët kandidatë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Raportet e vlerësimit paraprak profesional do të hartohen nga një komision i posaçëm i ngritur në Prokurorinë e Përgjithshme dhe do t’i vihen në dispozicion komisionit të vettingut, i cili do të ndjekë procedurat e mëtejshme të përcaktuara në ligj.

Burimi: Top Channel