Drejtorët e spitaleve/ Rama: Do marrim të huaj për të zgjedhur fituesit

Kryeministri Edi Rama njoftoi sot është hapur gara për drejtues të spitaleve publike, por sa kaq ai njoftoi se gara mbyllet brenda 24 orëve…

Sipas tij të gjithë ata që aspirojnë për drejtorë duhet të çojnë CV pranë Ministrisë së Shëndetësisë. Sakaq, Kryeministri thotë se konkursi do të jetë i ndershëm dhe drejtorët nuk do të zgjidhen politikisht si deri më tani. Madje për ta bërë sa më bindëse këtë ai thotë se në komision do të ketë edhe të huaj. Por sa i besueshëm do të jetë ky komision, ku gjithçka zhvillohet në Ministrinë e Shëndetësisë që drejtohet nga Ogerta Manastirlliu? -Kjo mbetet për tu parë…

Statusi i Ramës në facebook

Ju uroj një ditë të mbarë me këtë ftesë të posaçme të Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, drejtuar atyre që duan të sfidojnë veten dhe ndryshojnë realitetin, duke u bërë pjesë e bashkëqeverisjes përmes drejtimit të spitaleve tona.

Kur kanë mbetur edhe 24 orë nga afati i fundit, po edhe për të promovuar këtë qasje të re në zgjedhjen e drejtuesve publikë, që do ta shtrijmë në çdo fushë shërbimesh për qytetarët:

Të gjithë të interesuarit që duan të aplikojnë për pozicionet e drejtuesve të spitaleve universitare dhe rajonale në vend, janë të ftuar të aplikojnë sipas procedurave të shpallura në Shërbimin Kombëtar të Punësimit, faqen ëeb ëëë.puna.gov.al dhe të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ëëë.shendetesia.gov.al

Dokumentacioni i kandidatëve do të dorëzohet pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Kandidatët do të testohen nga Komisioni i vlerësimit ad hoc, i cili do të përbëhet nga:

i. Përfaqësues i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;

ii. Mjek me eksperiencë shumë-vjeçare në shërbimet spitalore;

iii. Dy menaxherë sipërmarrjesh të suksesshme;

iv. Drejtues i një Spitali jashtë vendit;

v. Ekspert ndërkombëtar në fushën e menaxhimit shëndetësor/spitalor, nga Organizata Botërore e Shëndetësisë

vi. Mjek i njohur me titull shkencor, i cili ushtron të drejtën e pensionit;

Burimi:Opinion.al

5/10/2017