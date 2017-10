Komiteti Shqiptar i Heksinkit: I burgosuri u rrah barbarisht nga gardianët, ngjarja po fshihet

Komiteti Shqiptar i Helsinkit jep alarmin për një ngjarje të rëndë në burgun e Peqinit. Sipas kësaj organizate i dënuari me iniciale V.G është rrahur barbarisht nga gardianët. Komiteti Shqiptar i Helsinkit thotë se gardianët hynë në qelinë e tij për të kontrolluar për sende të ndaluara dhe e pyetën të dënuarin nëse posedonte të tilla. Pasi ai u ktheu përgjigje negative, grupi i gatshëm e dhunoi duke i shkaktuar dëmtime në trup.

Deklarata e KShH



Rezulton se më datë 30 shtator rreth orës 22.30, në Sektorin e Sigurisë së Lartë të IEVP Peqin, Grupi i gatshëm i Policisë së Burgjeve ka ushtruar kontroll për sende të ndaluara. Gjatë këtij kontrolli, uniformat e policisë së burgjeve janë futur në qelinë nr. 12, të këtij sektori, ku kanë pyetur të dënuarit e pranishëm nëse kishin sende të ndaluara. I dënuari V. G., është përgjigjur se nuk kishin sende të ndaluara.

Pas kësaj përgjigjeje, i dënuari V.G pretendon se punonjësit e Grupit të gatshëm e kanë goditur atë me shkopinj gome në pjesë të ndryshme të trupit si në shpinë, bark dhe shputat e këmbëve. Eksperti mjekoligjor në përbërje të grupit të KShH, pas ekzaminimit të dënuarit konstatoi katër ekimoza në shpinë dhe një në këmbën e djathtë sipër gjurit me gjatësi nga 5-15 cm, si dhe një hematomë në bark, majtas, me gjatësi rreth 10 cm, me ngjyrë mavi dhe të kuqërremtë të theksuar. Dëmtimet e mësipërme ishin lehtësisht të dukshme dhe të freskëta.

Të njëjtat rrethana të kësaj ngjarje u konfirmuan edhe nga i dënuari tjetër L. G., i pranishëm në të njëjtën qeli. Në fakt, pas ushtrimit të dhunës, Grupi i gatshëm nuk ka kontrolluar qelinë për sende të ndaluara. Në dt. 02.10.2017, ditën e Hënë, i dënuari V. G., deklaroi se është vizituar nga një infermier në spitalin e IEVP Peqin.

Grupi i KShH kqyri Kartelën personale Mjekësore të të dënuarit dhe Librin e Shërbimit 24-orësh të urgjencës ku nuk guronte asnjë e dhënë lidhur me vizitën apo shenjat e dhunës. Në takim me drejtuesin e IEVP Peqin mësuam se, për këtë ngjarje kishte patur dijeni she i regjimit të brendshëm të burgut ndërsa vetë drejtuesi i IEVP Peqin nuk dinte gjë. Çdo punonjës i IEVP Peqin që ka marrë dijeni për këtë ngjarje kishte detyrimin ligjor të bënte menjëherë kallëzim penal pranë organeve kompetente.

Është tepër shqetësuese neglizhenca ndaj kësaj ngjarje tepër agrante, nga personeli që ka patur dijeni për të. KShH vlerëson se ngjarja e mësipërme në të cilën është ushtruar dhunë zike ndaj të dënuarit është shumë e rëndë. Ajo përbën vepër penale, madje në vështrim të Nenit 3, të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka elementë të trajtimit çnjerëzor.

KShH e dënon këtë vepër dhe kërkon verikime të mëtejshme dhe marrjen e masave përkatëse ndaj personave përgjegjës. KShH i drejtohet gjithashtu edhe Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Burgje që kjo ngjarje të ndiqet penalisht duke zbatuar legjislacionin në fuqi. Duke marrë shkas nga kjo ngjarje, KShH sugjeron që të merren masat përkatëse për respektimin rigoroz të ligjit dhe parandalimin e ngjarjeve të tilla.

Burimi:Opinion.al

5/10/2017