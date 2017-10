Personaliteti i dyfishtë i vrasësit. E dashura: Paddock, i dashur dhe i sjellshëm

Policia e priste me padurim marrjen në pyetje të Marilou Danley, me shpresën se e dashura e vrasësit të Las Vegasit do të ofronte ndonjë të dhënë e cila të ndihmonte të hidhej dritë mbi arsyet e gjestit të tij ekstrem.

Policia ka lënë të kuptohet se Paddock mund të ketë pasur një “jetë sekrete”. Mendohet se ai kishte planifikuar të largohej nga vendi i ngjarjes dhe jo të vriste veten, por autoritetet nuk japin detaje të tjera. Është arritur të mësohet se disa orë përpara masakrës, Paddock kishte qenë duke luajtur në kazino.

Javën e kaluar, 64-vjeçari kishte marrë me qira një apartament në katet e sipërme të kompleksit luksoz Ogden në qendër të Las Vegasit, gjatë një tjetër festivali që mbahej në ambiente të hapura.

Presidenti Donald Trump dhe e shoqja Melania ishin të mërkurën në Las Vegas, ku vizituan të plagosurit në spital. Shefi i Shtëpisë së Bardhë përgëzoi policinë dhe njerëzit që u përpoqën të ndihmonin viktimat, duke u thënë: Jemi 100% me ju!

Burimi: Top Channel