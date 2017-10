Pas Lungomares projekti i “Rilindjes Urbane” i qeverisë do të zhvendoset në qendrën historike të qytetit të Vlorës.

Në fjalën e rastit, shefi i qeverisë tha se ky projket do të shndërrojë zonën historike të Vlorës dhe do të jetë një impuls i shtuar jo vetëm për turistët, por edhe banorët në këtë zonë.

“Një zonë e cila mban shumë histori, por tërësisht e fshehur pas rrënojave dhe harresës shumëvjeçare. Ne besojmë fort që këtu ka një potencial të jashtëzakonshëm për një tjetër impuls të rëndësishëm, jo vetëm në funksion të ruajtjes së vlerave të mbetura, por edhe për një impuls të jashtëzakonshëm të ekonomisë së qytetit në funksion të zhvillimit të turizmit, në funksion të atij transformimi që ne kemi nisur dhe që do ta vazhdojmë me këmbëngulje, të Vlorës, nga një qytet i rënë pre e një inercie zhvillimi pa kokë e pa këmbë, në një pikë referimi për Shqipërinë që duam”, deklaroi kryeministri Rama.

Projekti përfshin restaurimin e Shtëpisë së Marigosë, restaurimin e Xhamisë së Tabakëve, Rrugën e Hebrenjëve, Sheshin e Sahatit dhe Shtëpinë e Qeverisë.

Realizimi i projektet është përllogaritur në një vlerë prej 11 milionë eurosh, ku 4 milionë euro do të financohen nga Fondi Shqiptaro-Amerikan dhe 7 milionë euro nga qeveria.

Burimi:Syri.net

8/10/2017

Lajm Shqip

a1 report, abc news Albania, abclajme, administrata tatimore. Albania, anabel, annabelle online sa prevodom, apelimi tatimor. Balena blu, balkan web, balkanweb, ballkan web, ballkanveb. Ballkanweb, ballkanweb.al, banesa me qira ne prishtine.

Lajm Shqip

Basha, bet365, BLIC, blic gazeta shqip, bota sot, botasot. Brisida Shehaj, dieta me perime, elvana gjata, europa e lire. Expres, express, express gazeta, fatmir hysenbelliu, fier, filma24. Flashscore, futbol24, gabigol, gazeta. Gazeta ballkan, gazeta blic, gazeta ekspres.

Lajm Shqip

Gazeta Express, gazeta koha ditore, gazeta lapsi, gazeta shekulli. Gazeta shqiptare, gazeta syri, gazeta tema, gazetablic. Gazetasyrinet, gezuar vitin e ri, globale, gmail, horoskopi. Horoskopi ditor, horoskopi mujor. Horoskopi mujor susan miller, horoskopi noa, horoskopi sot.

Lajm Shqip

Horoskopi susan miller, i moshuari, icloudin, imex, india, inis gjoni, jeta eshte qef. Jeta osh qef, jeta osh qejf, jeta osht qef. Jetaoshqef, joq, klan, klan tv, klantv, koha, koha ditore, koha net, koha sot. Kriteret per kredi te buta, kriteret per kredi te bute. Kuriozitet, kuriozitete, kyle Higgins, lajm, lajm-shqip, lajm-shqip.com.

Lajm Shqip

Lajme, lajme shqip, lajmet e dites, lajmet e fundit, lajmet sot, lajmi fundit, lajmi i fundit. Lajmi i fundit nga sporti, lajmi I fundit panorama. Lajmifundit, lapsi.al, lindita nikolla, live, melania trump, mer jep, merjep. Merr, merr jep, merr jep vetura, merrjep, merrjep com kerkoj pune, merrjep.al.

Lajm Shqip

Milaim zeka, moti sot, news, news 24 albania, nikollë bojaxhiu. Nje pjese e imja, noa, noa horoskopi, Opinion TV Klan. Opinion.al, oxhak, panorama, panxhari, Parashqevi Simaku, petrit vasili. pyetje logjike, qesh me lot, rama, rama meta, raporton scan.

Lajm Shqip

Reuters.com, revista, revista anabel, revista who, revistat shqiptare, rudina. Sara Hoxha, scan lajme, showbizz, shtypi sot, sony xperia edge. Sot, syri, syri.al, syri.net, teknologji, televizioni klan, top channel, top chenel. Trump, tv klan, tvklan, veliaj, Vettingu, web, www. Xing, xing me ermalin, xing me ermalin live, xing.al, yahoo.