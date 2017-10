Fier- Teatri “Bylis” me “fytyrë” të re

Aktori me mbi 100 role , emrohet nga kryebashkiaku , Subashi

Trupa teatrore e teatrit “Bylis” nga sot e në vijim do të ketë për drejtues aktorin e mirënjohur fierak , Astrit Hasani. Ai është emëruar drejtor i këtij institucioni prej kryetarit të bashkisë z. Armando Subashi, në kuadër të ristrukturimit të këtij institucioni kulturor. Hasani zëvendëson në këtë detyrë Robert Hoxhën me profesion, muzikant , por ky i fundit, prej vitesh drejtor i teatrit , do të jetë në vijim pjesë e organikogramës teatrore të teatrit.

Hasani, pasi pranoi detyrën, zhvilloi një takim me trupën teatrore duke ju premtuar atyre vazhdimësi profesionale. Ai ka vlersuar dhe mbështetur edhe arritjet e paraardhësit të tij ndër vite të kërij teatri, i cili pak ditë më vonë mbushi 60 vjet nga krijimi i tij.

Kreu i ri teatror, duke paraqitur programin afatmesëm dhe afatgjatë, tha midis të tjerave se risia në këtë teatër fillon me çdo fundjavë, të premteve dhe të shtunave në skenë për publikun do të ketë shfaqje të ndryshme teatrore me trupën e këtij teatri.

Drejtori i ri i sapoemëruar, është aktor i mirënjohur i qytetit dhe protagonist në rolin e aktorit dhe në shumë filma të kinematografisë shqipëtare, ndërsa në teatër numëron më shumë se 100 role.

Vladimir Muçaj

Lajm Shqip

11/10/2017