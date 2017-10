Lulzim Basha premton: Do të luftojmë kundër vendosjes së TVSH dhe për votën e lirë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka dalë sot para medias në një deklaratë për shtyp lidhur me rezultatet e fundit të Eurobarometrit sipas të të cilit, mbi 50 % e shqiptarëve duan të largohen nga vendi.

Lulzim Basha premtoi se PD-ja do të angazhohet për të mos e lejuar largimin e shqiptarëve duke ndërmarrë si fillim dy nisma: Pengimin e vendosjes së tvsh-së për biznesin e vogël dhe garantimin e votës së lirë.

Lajm Shqip a1 report, abc news Albania, abclajme, administrata tatimore. Albania, anabel, annabelle online sa prevodom, apelimi tatimor. Balena blu, balkan web, balkanweb, ballkan web, ballkanveb. Ballkanweb, ballkanweb.al, banesa me qira ne prishtine. Lajm Shqip Basha, bet365, BLIC, blic gazeta shqip, bota sot, botasot. Brisida Shehaj, dieta me perime, elvana gjata, europa e lire. Expres, express, express gazeta, fatmir hysenbelliu, fier, filma24. Flashscore, futbol24, gabigol, gazeta. Gazeta ballkan, gazeta blic, gazeta ekspres. Lajm Shqip Gazeta Express, gazeta koha ditore, gazeta lapsi, gazeta shekulli. Gazeta shqiptare, gazeta syri, gazeta tema, gazetablic. Gazetasyrinet, gezuar vitin e ri, globale, gmail, horoskopi. Horoskopi ditor, horoskopi mujor. Horoskopi mujor susan miller, horoskopi noa, horoskopi sot. Lajm Shqip Horoskopi susan miller, i moshuari, icloudin, imex, india, inis gjoni, jeta eshte qef. Jeta osh qef, jeta osh qejf, jeta osht qef. Jetaoshqef, joq, klan, klan tv, klantv, koha, koha ditore, koha net, koha sot. Kriteret per kredi te buta, kriteret per kredi te bute. Kuriozitet, kuriozitete, kyle Higgins, lajm, lajm-shqip, lajm-shqip.com. Lajm Shqip Lajme, lajme shqip, lajmet e dites, lajmet e fundit, lajmet sot, lajmi fundit, lajmi i fundit. Lajmi i fundit nga sporti, lajmi I fundit panorama. Lajmifundit, lapsi.al, lindita nikolla, live, melania trump, mer jep, merjep. Merr, merr jep, merr jep vetura, merrjep, merrjep com kerkoj pune, merrjep.al. Lajm Shqip Milaim zeka, moti sot, news, news 24 albania, nikollë bojaxhiu. Nje pjese e imja, noa, noa horoskopi, Opinion TV Klan. Opinion.al, oxhak, panorama, panxhari, Parashqevi Simaku, petrit vasili. Porno, pyetje logjike, qesh me lot, rama, rama meta, raporton scan. Lajm Shqip Reuters.com, revista, revista anabel, revista who, revistat shqiptare, rudina. Sara Hoxha, scan lajme, showbizz, shtypi sot, sony xperia edge. Sot, syri, syri.al, syri.net, teknologji, televizioni klan, top channel, top chenel. Trump, tv klan, tvklan, veliaj, Vettingu, web, www. Xing, xing me ermalin, xing me ermalin live, xing.al, yahoo.

“Dje, Barometri i Ballkanit konfirmon se gjysma e shqiptarëve duan të largohen nga vendi, – tha Basha, – numër i cili është dyfishuar në 4 vitet e fundit. Pra, për numrin e banorëve që duan të largohen nga shtëpitë e tyre jemi të parët në Ballkan, të parët në Evropë dhe dnër të parët në botë.

Pse duan shqiptarët të ikin? Pse po bëhet i pajetueshëm ky vend?- tha Lulzim Basha. – Barometri tregon se shqiptarët nuk paguajnë dot energjinë elektrike, ngrohjen, nuk paguajnë dot kreditë. Me rritjen e tvsh-së për biznesin e vogël, mendoni sa e pamundur do të bëhet jetesa. Kryeministri nuk flet, por e paketon këtë me propagandë.

Ne do të luftojmë fort kundër vendosjes së TVSH-së.

Të dyshuarit kryesorë që godintën Policinë, janë larguar nga vendi dhe janë sot në një vend të BE-së.

Vota e lirë do ta shpëtonte këtë vend dhe është e evtmja mënyrë të shëptojë vendin.

Ne duhet me votën e lirë të mos rriten taksat, që shqiptarët të mos largohen nga vendi se ndryshe të dhënat do të jenë më dëhspëruese.

Ne do të bëjmë gjithçka që shqiptarët të marrin në dorë fatet e vendit të tyre me votën e lirë.”

11.10.2017

Burimi: Syri.net